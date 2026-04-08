Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Hoàng Thùy vẫn chờ cơ hội casting Victoria’s Secret dù khó khăn

Dù thể lệ casting Victoria’s Secret hiện tại giới hạn với người cư trú ở Mỹ, Hoàng Thùy vẫn kiên trì luyện tập và tìm cơ hội qua các công ty quản lý.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, sau khi Hoàng Thùy xác nhận sẽ gửi hồ sơ casting cho show diễn của Victoria’s Secret, không ít ý kiến cho rằng con đường này đầy khó khăn bởi gần đây, thương hiệu mới thông báo mở tuyển chọn công khai cho người cư trú tại Mỹ.

Phía Hoàng Thùy cho biết, vẫn còn một con đường khác được casting, đó là thông qua các công ty quản lý, trong đó có IMG Models. Nữ người mẫu chia sẻ, trước đây cô từng trượt casting với IMG đến 6 lần.

Hoàng Thùy. Ảnh: FB Hoàng Thùy.

Hoàng Thùy nói: “Từ năm 2012 đến 2017, tôi đã tham gia rất nhiều buổi casting, trong đó có 6 lần casting với IMG tại New York, London và Paris và tôi đều bị từ chối ở tất cả những lần đó. Nhưng chính những lần bị từ chối ấy lại khiến tôi mạnh mẽ hơn.

Năm 2017, khi Miss Universe còn thuộc IMG, tôi đã chọn bước vào hành trình thi sắc đẹp và chính hành trình đó đã đưa tôi đến cơ hội được đại diện Việt Nam tại Miss Universe”.

Nữ người mẫu tiết lộ, giấc mơ Victoria’s Secret của cô đã bắt đầu từ 14 năm trước. Cô nói: “Nó bắt đầu từ những ngày đầu tiên tôi bước vào hành trình làm người mẫu, khi tôi học hỏi từ những siêu mẫu mà mình ngưỡng mộ, từ catwalk, sự tự tin cho đến lối sống kỷ luật của họ”.

Vừa tìm kiếm cơ hội qua các công ty quản lý, Hoàng Thùy vừa duy trì việc luyện tập đều đặn. Cô trải lòng: “Khi cơ hội phù hợp đến, tôi sẽ sẵn sàng nắm lấy để tiếp tục hành trình của mình đến với Victoria’s Secret và nhiều cột mốc lớn hơn nữa.

Tôi biết ơn giấc mơ này vì chính nó đã rèn luyện tôi trở thành người phụ nữ của ngày hôm nay, với một cơ thể mạnh mẽ hơn, kỹ năng tốt hơn và một tinh thần vững vàng hơn. Tôi tin rằng con đường đi đến ước mơ không phải lúc nào cũng thẳng, nhưng sự chuẩn bị và kiên trì sẽ luôn đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình”.

Chia sẻ của Hoàng Thùy. Ảnh: FB Hoàng Thùy.

Trước Hoàng Thùy, một số mỹ nhân Việt cũng từng bày tỏ mong muốn sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret. Võ Hoàng Yến viết năm 2018: “Không ai đánh thuế ước mơ. Tôi ước được diễn show Victoria's Secret”.

Theo Dân Việt, Ngọc Trinh từng chia sẻ: “Được sải bước trên sàn diễn của Victoria's Secret là mơ ước của Trinh. Trinh tự tin về tỷ lệ cơ thể, gương mặt baby, đáng yêu, nhưng thực tế là chiều cao của Trinh chưa đủ!”.

Trang Khiếu cũng từng thử casting. “Thực ra hồi ở Mỹ tôi đã thử đăng ký casting cho Victoria's Secret, nhưng vì vấn đề visa nên tôi không thể ở lại theo đến cùng”, FFashion dẫn lời nữ người mẫu.

Mời quý độc giả xem video: "Hoàng Thùy tích cực tập luyện". Nguồn FB Hoàng Thùy
Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Cơ hội nào cho Hoàng Thùy trước 'giấc mơ' diễn Victoria's Secret?

Vòng casting Victoria's Secret có tiêu chuẩn khắt khe. Hoàng Thùy liệu có đủ yếu tố để bước chân vào sân chơi này?

Mới đây, Hoàng Thùy xác nhận nộp hồ sơ tham gia vòng casting của Victoria's Secret. Trước đó, theo thông báo từ thương hiệu, show diễn sẽ trở lại vào mùa thu năm nay, đồng thời mở rộng hình thức tuyển chọn công khai trên toàn nước Mỹ. Người trúng tuyển không chỉ có cơ hội sải bước trên sàn runway, mà còn ký hợp đồng với một công ty quản lý người mẫu quốc tế.

Thực tế, Victoria’s Secret chưa bao giờ là sân chơi dành cho số đông.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Á hậu Hoàng Thùy khoe nhan sắc thăng hạng, thần thái cuốn hút

Xuất hiện tại sự kiện giải trí, Hoàng Thùy gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà. Thần thái tự tin, gu thẩm mỹ tinh tế giúp nàng hậu ghi điểm.

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Hoàng Thùy toát lên vẻ đẹp sắc sảo. Cô diện áo khoác tweed phối kim tuyến.
thuy2.jpg
Điểm nhấn lớn nhất là bộ trang sức ngọc trai bản to, kết hợp cùng hoa tai ngọc trai đồng điệu. Đôi găng tay ren đen dài càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa, đài các của một quý cô thời thượng.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Á hậu Hoàng Thùy hết lời khen ngợi siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Á hậu Hoàng Thùy - siêu mẫu Võ Hoàng Yến dành cho nhau lời có cánh khi cùng catwalk trong một sự kiện thời trang mới đây.

Á hậu Hoàng Thùy (phải) - siêu mẫu Võ Hoàng Yến lần thứ hai cùng sánh bước trên sàn diễn trang. Hoàng Thùy chia sẻ, khi mới vào nghề, cô luôn ấn tượng với Võ Hoàng Yến về khả năng nói nhanh, rõ ràng, mạch lạc mà không hề vấp, cùng phong thái chuyên nghiệp rất riêng của một người làm nghề lâu năm. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
thuy3.jpg
Trong mắt Hoàng Thùy, Võ Hoàng Yến luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, giao tiếp gần gũi, hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới