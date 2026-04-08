Hoàng Thùy vẫn chờ cơ hội casting Victoria’s Secret dù khó khăn

Dù thể lệ casting Victoria’s Secret hiện tại giới hạn với người cư trú ở Mỹ, Hoàng Thùy vẫn kiên trì luyện tập và tìm cơ hội qua các công ty quản lý.

Mới đây, sau khi Hoàng Thùy xác nhận sẽ gửi hồ sơ casting cho show diễn của Victoria’s Secret, không ít ý kiến cho rằng con đường này đầy khó khăn bởi gần đây, thương hiệu mới thông báo mở tuyển chọn công khai cho người cư trú tại Mỹ.

Phía Hoàng Thùy cho biết, vẫn còn một con đường khác được casting, đó là thông qua các công ty quản lý, trong đó có IMG Models. Nữ người mẫu chia sẻ, trước đây cô từng trượt casting với IMG đến 6 lần.

Hoàng Thùy. Ảnh: FB Hoàng Thùy.

Hoàng Thùy nói: “Từ năm 2012 đến 2017, tôi đã tham gia rất nhiều buổi casting, trong đó có 6 lần casting với IMG tại New York, London và Paris và tôi đều bị từ chối ở tất cả những lần đó. Nhưng chính những lần bị từ chối ấy lại khiến tôi mạnh mẽ hơn.

Năm 2017, khi Miss Universe còn thuộc IMG, tôi đã chọn bước vào hành trình thi sắc đẹp và chính hành trình đó đã đưa tôi đến cơ hội được đại diện Việt Nam tại Miss Universe”.

Nữ người mẫu tiết lộ, giấc mơ Victoria’s Secret của cô đã bắt đầu từ 14 năm trước. Cô nói: “Nó bắt đầu từ những ngày đầu tiên tôi bước vào hành trình làm người mẫu, khi tôi học hỏi từ những siêu mẫu mà mình ngưỡng mộ, từ catwalk, sự tự tin cho đến lối sống kỷ luật của họ”.

Vừa tìm kiếm cơ hội qua các công ty quản lý, Hoàng Thùy vừa duy trì việc luyện tập đều đặn. Cô trải lòng: “Khi cơ hội phù hợp đến, tôi sẽ sẵn sàng nắm lấy để tiếp tục hành trình của mình đến với Victoria’s Secret và nhiều cột mốc lớn hơn nữa.

Tôi biết ơn giấc mơ này vì chính nó đã rèn luyện tôi trở thành người phụ nữ của ngày hôm nay, với một cơ thể mạnh mẽ hơn, kỹ năng tốt hơn và một tinh thần vững vàng hơn. Tôi tin rằng con đường đi đến ước mơ không phải lúc nào cũng thẳng, nhưng sự chuẩn bị và kiên trì sẽ luôn đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình”.

Chia sẻ của Hoàng Thùy. Ảnh: FB Hoàng Thùy.

Trước Hoàng Thùy, một số mỹ nhân Việt cũng từng bày tỏ mong muốn sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret. Võ Hoàng Yến viết năm 2018: “Không ai đánh thuế ước mơ. Tôi ước được diễn show Victoria's Secret”.

Theo Dân Việt, Ngọc Trinh từng chia sẻ: “Được sải bước trên sàn diễn của Victoria's Secret là mơ ước của Trinh. Trinh tự tin về tỷ lệ cơ thể, gương mặt baby, đáng yêu, nhưng thực tế là chiều cao của Trinh chưa đủ!”.

Trang Khiếu cũng từng thử casting. “Thực ra hồi ở Mỹ tôi đã thử đăng ký casting cho Victoria's Secret, nhưng vì vấn đề visa nên tôi không thể ở lại theo đến cùng”, FFashion dẫn lời nữ người mẫu.