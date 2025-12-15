Á hậu Hoàng Thùy hết lời khen ngợi siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Hà Nội

Giải trí

Á hậu Hoàng Thùy - siêu mẫu Võ Hoàng Yến dành cho nhau lời có cánh khi cùng catwalk trong một sự kiện thời trang mới đây.

Á hậu Hoàng Thùy (phải) - siêu mẫu Võ Hoàng Yến lần thứ hai cùng sánh bước trên sàn diễn trang. Hoàng Thùy chia sẻ, khi mới vào nghề, cô luôn ấn tượng với Võ Hoàng Yến về khả năng nói nhanh, rõ ràng, mạch lạc mà không hề vấp, cùng phong thái chuyên nghiệp rất riêng của một người làm nghề lâu năm. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
Trong mắt Hoàng Thùy, Võ Hoàng Yến luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, giao tiếp gần gũi, hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
"Dù là đàn chị đã gắn bó với nghề gần 20 năm, chị vẫn luôn vui vẻ, cởi mở chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các đàn em bằng sự chân thành", Hoàng Thùy cho biết. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
Hoàng Thùy còn chia sẻ, điều cô trân trọng nhất ở đàn chị là sự hòa đồng nhưng không đánh mất quyền lực, sự mềm mại song hành cùng bản lĩnh và cá tính mạnh mẽ, những yếu tố làm nên dấu ấn không thể trộn lẫn của Võ Hoàng Yến. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Hoàng Thùy cho rằng Võ Hoàng Yến là top 1 siêu mẫu tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, có lẽ khó có ai đủ sức vượt qua. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Phía Võ Hoàng Yến cũng hết lời khen ngợi Hoàng Thùy. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
"Đi cùng cô em gái Hoàng Thùy trên runway – một cô mẫu trẻ nổi bật với nhiệt huyết hừng hực với nghề từ Vietnam's Next Top Model năm ấy, nay là siêu mẫu với sải chân siêu đẹp và bản lĩnh nghề vững vàng. Tự hào khi chị được song hành cùng một thế hệ kế thừa đầy đam mê", Võ Hoàng Yến bày tỏ. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Võ Hoàng Yến từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008. Hoàng Thùy là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Võ Hoàng Yến đã kết hôn và là bà mẹ một con. Trong khi đó, Hoàng Thùy vẫn độc thân. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Thu Cúc (tổng hợp)
