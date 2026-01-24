Á hậu Hoàng Thùy khoe nhan sắc thăng hạng, thần thái cuốn hút

Hà Nội

Xuất hiện tại sự kiện giải trí, Hoàng Thùy gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà. Thần thái tự tin, gu thẩm mỹ tinh tế giúp nàng hậu ghi điểm.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hoàng Thùy)
Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Hoàng Thùy toát lên vẻ đẹp sắc sảo. Cô diện áo khoác tweed phối kim tuyến.
Điểm nhấn lớn nhất là bộ trang sức ngọc trai bản to, kết hợp cùng hoa tai ngọc trai đồng điệu. Đôi găng tay ren đen dài càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa, đài các của một quý cô thời thượng.
Hoàng Thùy chọn phong cách trang điểm phương Tây với đôi mắt được kẻ sắc lẹm, hàng mi cong vút. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, ép sát da đầu, giúp tôn lên trọn vẹn những đường nét thanh tú trên gương mặt.
Nhiều khán giả cho rằng á hậu Hoàng Thùy tỏa ra năng lượng của một người phụ nữ làm chủ được phong cách và sức hấp dẫn của mình.
Vóc dáng hiện tại của Hoàng Thùy đầy đặn, săn chắc và quyến rũ với số đo ba vòng chuẩn mực (thường dao động quanh mức 82-60-94 cm).
Thời điểm đăng quang quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, Hoàng Thùy sở hữu thân hình cò hương, phù hợp với tiêu chuẩn người mẫu high fashion quốc tế lúc bấy giờ.
Gần đây, theo trào lưu nhìn lại năm 2016, nàng hậu đăng tải loạt ảnh thời còn sở hữu thân hình mảnh mai. Cô viết: "Nhìn lại năm 2016 — một năm đầy những ký ức không thể nào quên. Mười năm trước, tôi đã đi qua rất nhiều nơi: Anh, Mỹ, Đức, Ý".
Theo Người Lao Động, Hoàng Thùy cho biết, cô từng vụt mất một cơ hội quý giá khi được một công ty người mẫu danh tiếng ở New York mời casting, nhưng vì không hiểu tiếng Anh nên bỏ lỡ. Sự tiếc nuối này đã thôi thúc Hoàng Thùy học ngoại ngữ. Sau đó, cô đã tự tin hơn khi làm việc quốc tế.
Hoàng Thùy tăng cân khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ở sân chơi này, cô đoạt danh hiệu á hậu 1. Năm 2018, Hoàng Thùy tiếp tục tăng cân. Á hậu chia sẻ trên Vietnamnet, cô dành thời gian tập gym khoảng 3-4 lần/tuần để cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hoàng Thùy)
