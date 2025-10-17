Tùng Dương, Phương Mỹ Chi hát trong chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 diễn ra ngày 25/10 tại Bắc Ninh. Toàn bộ tiền bán vé sẽ được trao tặng cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Theo tiết lộ của BTC, đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 quy tụ dàn nghệ sĩ đẳng cấp hàng đầu Việt Nam: Tùng Dương, Thanh Lam, Ngọc Sơn và Phương Mỹ Chi, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc âm nhạc thăng hoa.

Tùng Dương, giọng ca hiện giữ kỷ lục 15 giải Cống hiến. Năm 2024, anh gây tiếng vang với live concert “Trên đỉnh bình yên”, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những chương trình nghệ thuật đặc sắc nhất năm.

Dàn ca sĩ sẽ góp giọng trong đêm chung kết: Thanh Lam, Phương Mỹ Chi, Tùng Dương, Ngọc Sơn. Ảnh: BTC

Thanh Lam chinh phục khán giả bằng giọng hát đầy nội lực và cảm xúc. Dự án “Hơi thở của mẹ” ra mắt năm 2024 cùng con gái Thiện Thanh đã khẳng định sức sáng tạo bền bỉ của nữ ca sĩ, lan tỏa thông điệp về tình mẫu tử và sự tiếp nối thế hệ trong âm nhạc.

Ngọc Sơn là gương mặt được khán giả nhiều thế hệ yêu mến. Ngoài các bản hit bất hủ như “Lòng mẹ”, “Tình cha”, anh còn ghi dấu ấn với vai trò huấn luyện viên trong nhiều chương trình truyền hình, không ngừng lan tỏa giá trị nhân văn qua âm nhạc.

Phương Mỹ Chi – đại diện thế hệ nghệ sĩ Gen Z – là gương mặt trẻ gặt hái nhiều thành tựu ấn tượng trong năm 2025, lọt Top 3 Sing! Asia và Quán quân “Em xinh say hi”. Với giọng ca ngọt ngào, cô mang đến sắc màu dân ca mộc mạc nhưng đầy sức trẻ, tiếp nối tinh thần “vẻ đẹp nguyên bản” mà cuộc thi hướng tới.

Cùng với dàn ca sĩ khách mời đình đám, sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 được thiết kế đa tầng không gian, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc. Trung tâm là hình vương miện bao quanh viên kim cương, biểu trưng cho đỉnh cao tri thức và giá trị bền vững, được nâng đỡ bởi hai cánh hoa sen mềm mại tượng trưng cho khát vọng bay xa của tuổi trẻ Việt.

Trên đỉnh sân khấu, hình ảnh mái đình Bắc Ninh được cách điệu – như lời tri ân đến quê hương quan họ, vùng đất của văn hóa và tâm hồn Việt.

Thiết kế sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Host, Siêu mẫu Hà Anh sẽ cùng ba mentor – Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Ngọc Châu và Hoa hậu Dương Trà Giang góp mặt trong đêm chung kết. Ảnh: BTC

Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 có chủ đề “Thanh xuân rực rỡ” khắc họa thanh xuân của thế hệ trẻ trong thời đại mới, tự tin, sáng tạo, vượt qua mọi giới hạn.

Cuộc thi dành cho nữ sinh Việt Nam từ 18 đến 25 tuổi, đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trong và ngoài nước.

Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng lan tỏa giá trị tích cực của sinh viên Việt Nam đến cộng đồng.