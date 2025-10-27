Hà Nội

Hoan nghênh TP HCM hạn chế ca sĩ lệch chuẩn biểu diễn

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - khẳng định sẽ xem xét, xử lý nghiêm các nội dung phản cảm.

Vụ Jack hát phản cảm: Có dấu hiệu chống chế

Sáng 27/10, bên lề cuộc làm việc giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VHTTDL), lãnh đạo Cục nêu quan điểm về việc nghệ sĩ Việt biểu diễn ca khúc phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) - cho biết đã phát hiện trên không gian mạng như YouTube, TikTok thời gian gần đây lan truyền một số bài hát có nội dung không phù hợp. Cục PTTH&TTĐT đã trao đổi với cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn liên quan là Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và Sở Văn hóa và Thể Thao (VHTT) Hà Nội.

Cuộc làm việc giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử diễn ra sáng 27/10.

Qua kiểm tra, Cục PTTH&TTĐT nhận thấy nội dung ca khúc do ca sĩ Jack trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội có dấu hiệu vi phạm. “Chưa bàn tới việc Sở VHTT Hà Nội có chấp thuận biểu diễn ca khúc đó hay không, song cơ quan quản lý nhận thấy bài hát có những ca từ có nội dung phản cảm, có ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi nhận được thông tin giải trình của đơn vị tổ chức thông qua báo chí với tinh thần chống chế. Trường hợp này cần xử lý nghiêm minh. Đơn vị tổ chức nói bài hát ngẫu hứng, không chuẩn bị trước, tuy nhiên cơ quan chuyên môn nhận thấy không hề ngẫu hứng vì dancer nhảy rất khớp nhạc”, ông Lê Quang Tự Do nói.

Lời bài hát của Jack có đoạn “Lào gì cũng t**”, khi bị phản ứng lại đổi thành “Lào gì cũng tôi”. Cơ quan chức năng đã nghe lại nhiều lần, thẩm định, kiểm tra và nhận thấy lời giải thích của đơn vị tổ chức có sự chống chế. Ngoài ra, bài hát cũng có câu chữ tác động xấu đến nhận thức giới trẻ.

Cục PTTH&TTĐT đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn định hướng, Sở VHTT Hà Nội vào cuộc xử lý. NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD - khẳng định Cục đã giao các phòng chuyên môn thẩm định, đồng thời gửi văn bản yêu cầu Sở VHTT Hà Nội cung cấp thông tin liên quan mà báo chí phản ánh.

Yêu cầu xử lý nghiêm

Trước tình trạng nghệ sĩ hát phản cảm, quan điểm của lãnh đạo Bộ VHTTDL là chấn chỉnh nghiêm khắc, lập lại trật tự trên không gian mạng, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, ngăn chặn những tác động xấu đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cũng nhận định nghệ sĩ nói riêng, người có sức ảnh hưởng nói chung phải làm gương cho giới trẻ bởi sự ảnh hưởng của họ với cộng đồng rất lớn.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có công văn gửi đến Sở VHTT TP HCM, Hội Âm nhạc TPHCM, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TP HCM cùng các cơ quan báo chí thành phố, đề nghị định hướng và chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, một số ca sĩ trẻ tự sáng tác, biểu diễn và lan tỏa các ca khúc trên mạng xã hội với ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, biến âm nhạc thành nơi để trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau.

Rapper Pháo, ca sĩ Jack bị điểm tên vì hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Tại cuộc làm việc sáng 27/10, NSND Xuân Bắc nêu lại thực trạng và cho biết thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL - trong đó có Cục NTBD - không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật. Cục NTBD đã sơ kết và đề xuất chỉnh sửa nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực biểu diễn theo hướng tăng nặng đảm bảo đủ sức răn đe.

“Tác phẩm nghệ thuật phải đảm bảo những chức năng, giá trị, ý nghĩa phù hợp với khán giả. Với ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, ngôn ngữ không đảm bảo yếu tố về thuần phong mỹ tục làm giảm giá trị nhận thức nói chung, chúng tôi kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc. Ca khúc nước ngoài khi dịch ra tiếng Việt có ngôn từ không phù hợp, gây kích động vi phạm pháp luật cũng bị xử lý”, NSND Xuân Bắc nói.

Ông Lê Quang Tự Do ủng hộ và hoan nghênh tinh thần chỉ đạo của TP HCM trong chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. “Sắp tới, cơ quan quản lý nhà nước sẽ nhân rộng tinh thần này trên phạm vi toàn quốc”, ông Lê Quang Tự Do nói.

TP HCM chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa

TP HCM chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, yêu cầu kiểm tra, xử lý và định hướng sáng tác, biểu diễn đúng chuẩn mực văn hóa.

Ca khúc &quot;Sự nghiệp chướng&quot; của Pháo bị chỉ trích vì có nhiều ca từ lệch chuẩn, bạo lực
Ca khúc "Sự nghiệp chướng" của Pháo bị chỉ trích vì có nhiều ca từ lệch chuẩn, bạo lực

Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có Công văn số 69-CV/BTGDVTU gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Hội Âm nhạc TP HCM, Thành đoàn, Hội đồng Lý luận – phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM và các cơ quan báo chí trên địa bàn, về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Sở Văn hóa sẽ đánh giá lại nội dung buổi họp báo của Jack

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết, họ sẽ rà soát và đánh giá lại toàn bộ nội dung buổi họp báo ngày 16/7 của nam ca sĩ Jack.

Chiều ngày 24/7, theo Vietnamnet, tại cuộc họp báo thường niên tại Trung tâm Báo chí TP HCM, ông Trần Minh Khiêm - Trưởng phòng Báo chí - xuất bản trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM xác nhận rằng Sở có chấp thuận công ty J-97 Promotion tổ chức họp báo công bố dự án mới của ca sĩ Jack vào ngày 16/7.

Trước phản ánh nội dung cuộc họp báo của Jack phần lớn chỉ xoay quanh chuyện đời tư ồn ào, ông Trần Minh Khiêm cho biết họ sẽ rà soát và đánh giá lại toàn bộ nội dung buổi họp báo. "Chúng tôi sẽ có thông tin cụ thể khi có kết quả đánh giá", phía Sở cho hay.

Jack tiếp tục phản hồi về những tin đồn thất thiệt

Phía nam ca sĩ Jack cho biết, họ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng khi một số fanpage đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến chuyện tình cảm.

Tối ngày 29/6, công ty quản lý của nam ca sĩ Jack cho biết, họ đã nhận được thông báo chính thức từ cơ quan chức năng về việc xử lý một số fanpage và nền tảng mạng xã hội đã đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nghệ sĩ Jack – J97.

“Các nội dung sai lệch này bao gồm hình ảnh hai bài vị được lan truyền từ tài khoản cá nhân của diễn viên Thiên An, kèm theo các đường link hiện đã bị gỡ bỏ, cụ thể: video “Cực sốc: Thiên An thừa nhận đã mang thai 3 lần với Jack”, video “Lộ diện thêm một nạn nhân khác của ca sĩ J”, video với tiêu đề “NÓNG: Thiên An lên tiếng - Từng có thai và bị ép phá thai 2 lần”.

