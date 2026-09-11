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Quân sự - Thế giới

Hỏa hoạn tại hai ngôi trường ở Congo, 26 học sinh tử vong

Một vụ hỏa hoạn xảy ra ở 2 ngôi trường liền kề nhau tại thành phố Bukavu, Cộng hoà Dân chủ Congo, khiến ít nhất 26 học sinh thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại 2 ngôi trường liền kề nhau ở thành phố Bukavu ngày 10/9 (giờ địa phương).

Chính quyền tỉnh Nam Kivu cho biết trong một thông cáo báo chí rằng vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 26 học sinh thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"19 bé gái và 7 bé trai đã thiệt mạng. Số người tử vong có thể còn tăng lên", nhà chức trách thông tin.

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Vụ hỏa hoạn xảy ra tại hai ngôi trường ở Bukavu, Congo, khiến nhiều học sinh thiệt mạng ngày 10/9/2026. Ảnh: AP/Janvier Barhahiga.

Người phát ngôn của nhóm vũ trang M23 kiểm soát thành phố, Lawrence Kanyuka, trước đó cho biết 24 học sinh đã thiệt mạng và 29 người khác đang được điều trị tại các cơ sở y tế địa phương.

Ông Moïse Lubala, quản lý khu phố địa phương, nói với hãng AP rằng đám cháy bắt đầu từ một ngôi nhà trước khi lan sang hai trường học liền kề.

Y tá Ciza Jean-Baptiste cho hay, nhóm học sinh đến từ trường tiểu học Furaha và Ujamaa đã được đưa đến trung tâm y tế Nyamulagira BDOM.

"Số nạn nhân bị thương rất nhiều", Ciza Jean-Baptiste cho hay.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định, nhưng theo ông Lubala, khu phố nơi đám cháy xảy ra có mật độ dân cư đông đúc và hầu hết các ngôi nhà đều được làm bằng gỗ.

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Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
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