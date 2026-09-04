Algeria ứng phó làn sóng cháy rừng nghiêm trọng chưa từng có

Lực lượng cứu hỏa Algeria đang phải vật lộn với làn sóng cháy rừng chết người và tàn phá chưa từng có.

AP đưa tin, lực lượng cứu hỏa Algeria đang phải ứng phó với làn sóng cháy rừng chết người và tàn phá chưa từng có, khiến Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đưa ra yêu cầu khôi phục án tử hình đối với tội danh phóng hỏa.

Các đám cháy đã lan rộng khắp nhiều tỉnh, tạo thành "mặt trận lửa" trải rộng từ trung tâm đến phía đông đất nước. Các đơn vị bảo vệ dân sự, được hỗ trợ bởi quân đội, vẫn đang chiến đấu với các đám cháy bùng phát trở lại ở tỉnh Sétif và Guelma trong tuần này, nơi những vùng đất rừng rộng lớn đã bị thiêu rụi.

Hàng trăm người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng?

Tỉnh Jijel, cách Algiers 200 km về phía đông, vốn nổi tiếng với những bãi biển cát mịn, nước biển màu ngọc lam và những ngọn đồi trồng đầy cây ô liu, cây ăn quả và cây tuyết tùng, hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Không còn gì sót lại của 1.200 km vuông rừng mà chỉ có tro tàn âm ỉ và những gốc cây cháy đen. Theo một trong những tuyên bố đầu tiên của Bộ Nội vụ vào đầu cuộc khủng hoảng cuối tháng 8/2026, số nạn nhân tử vong chính thức ở Jijel là 12 người.

Nhưng tình hình còn bi thảm hơn nhiều, với các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng chục chiếc quan tài xếp hàng dài bên cạnh những ngôi mộ tập thể, chờ được chôn cất trước khi thi thể phân hủy dưới cái nóng.

Cháy rừng hoành hành tại khu rừng Jijel, Algeria, ngày 27/8/2026. Ảnh: AP.

“Tôi đã làm việc trong lực lượng bảo vệ dân sự 40 năm. Chúng tôi từng đối phó với nhiều vụ cháy, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi phải đối mặt với một thảm họa về người, môi trường và vật chất lớn đến vậy. Có hàng trăm người thiệt mạng”, Trung úy Djabri Said nói với hãng AP.

Abdelwahab Boukrouh, một nhà báo thuộc Ban Truyền thông của Phủ Tổng thống, thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng gia đình ông, sống tại làng Ouled Riyah trên núi, đã mất 12 người trong đêm 22-23/8, và 3 người khác vẫn mất tích, trong đó có phụ nữ, trẻ em và người già.

Ngoài ra, hàng ngàn gia súc, bao gồm bò, cừu, dê, lừa,...cũng không thể thoát.

Các phương tiện truyền thông tư nhân và công cộng đều đưa tin về số người tử vong là 12, song con số thực tế được cho là cao hơn.

Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã đến thăm các bệnh viện chuyên khoa ở Algiers, nơi điều trị nạn nhân bị bỏng nặng. Ông cũng tuyên bố 3 ngày quốc tang và triệu tập cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bộ trưởng để tuyên bố vùng Jijel là "vùng thảm họa" và phân bổ nguồn lực để đối phó với khủng hoảng.

Những đoàn xe tải chở đầy thực phẩm, thuốc men, nước uống và quần áo đổ về các làng mạc bị tàn phá bởi hỏa hoạn. Ông Tebboune cũng tuyên bố các gia đình bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ, đồng thời cam kết nhà nước sẽ xây dựng lại nhà cửa cho họ.

Ưu tiên hàng đầu là khôi phục các trường học để đảm bảo học sinh có thể trở lại trường vào đầu năm học, dự kiến ​​vào ngày 21/9.

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. Ảnh: The Arab Weekly.

Tổng thống Tebboune kêu gọi khôi phục án tử hình với tội phóng hỏa

Tổng thống Tebboune đã bác bỏ những gì ông gọi là "thuyết âm mưu" về các vụ cháy rừng, thay vào đó nhấn mạnh những lời giải thích liên quan đến khí hậu. Ông dẫn chứng các quốc gia Địa Trung Hải khác bị ảnh hưởng bởi cháy rừng mùa hè này, như Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italy.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tần suất và cường độ của nắng nóng và khô hạn.

Tuy nhiên, Tổng thống Tebboune cũng nhắc đến "bàn tay tội phạm" trong thảm họa cháy rừng này và thông báo nhà chức trách đang tiến hành điều tra.

Tổng thống Tebboune tuyên bố những người chịu trách nhiệm về các vụ cháy “sẽ bị kết án tử hình”. Ông cũng tuyên bố dỡ bỏ lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình, vốn đã có hiệu lực từ năm 1993.

Các đảng ủng hộ Tổng thống Tebboune, cũng như các đảng Hồi giáo, đều tán thành lập trường của nhà lãnh đạo Algeria. Tuy nhiên, các đảng liên kết với phong trào dân chủ Algeria và một số tổ chức nhân quyền lại phản đối việc khôi phục án tử hình, cho rằng đây là nỗ lực của những người nắm quyền nhằm trốn tránh trách nhiệm về sự thất bại trong cách quản lý của họ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một đám cháy rừng trước đây ở California, Mỹ