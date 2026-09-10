16 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nữa trong vụ sạt lở đất ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, cuối tuần qua.

Theo AP, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 10/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể trong vụ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài gây ra cuối tuần qua ở tỉnh Giang Tây, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 16 người.

Các trường hợp tử vong nằm ở 3 thị trấn thuộc huyện Suichuan, nơi mưa lớn kéo dài nhiều ngày sau khi bão Saudel đổ bộ vào bờ biển phía Đông Trung Quốc.

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ tập trung tại hiện trường vụ sạt lở đất ở huyện Suichuan, tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, ngày 5/9/2026. Ảnh: Công ty TNHH Cục Kỹ thuật số 2 Tập đoàn Anneng Trung Quốc/THX/AP.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, một vụ sạt lở đất ở thị trấn Gaoping đã khiến 13 người thiệt mạng. Hai người khác được tìm thấy đã tử vong ở thị trấn Zuo'an và một người nữa ở thị trấn Tanghu.

"Hơn 18.000 người đã được sơ tán tại huyện Suichuan", truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Một nhà xưởng ở thị trấn Tanghu đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời cho những người dân phải sơ tán.

Ngoài ra, hai người nữa đã thiệt mạng ở tỉnh Hồ Nam sau những trận mưa do bão gây ra. Bản tin của CCTV không nêu rõ nguyên nhân tử vong nhưng cho biết mưa đã gây ra sạt lở đất và các thảm họa khác.

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