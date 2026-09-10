Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

16 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nữa trong vụ sạt lở đất ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, cuối tuần qua.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 10/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể trong vụ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài gây ra cuối tuần qua ở tỉnh Giang Tây, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 16 người.

Các trường hợp tử vong nằm ở 3 thị trấn thuộc huyện Suichuan, nơi mưa lớn kéo dài nhiều ngày sau khi bão Saudel đổ bộ vào bờ biển phía Đông Trung Quốc.

aplodatrungquoc.png
Lực lượng tìm kiếm cứu hộ tập trung tại hiện trường vụ sạt lở đất ở huyện Suichuan, tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, ngày 5/9/2026. Ảnh: Công ty TNHH Cục Kỹ thuật số 2 Tập đoàn Anneng Trung Quốc/THX/AP.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, một vụ sạt lở đất ở thị trấn Gaoping đã khiến 13 người thiệt mạng. Hai người khác được tìm thấy đã tử vong ở thị trấn Zuo'an và một người nữa ở thị trấn Tanghu.

"Hơn 18.000 người đã được sơ tán tại huyện Suichuan", truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Một nhà xưởng ở thị trấn Tanghu đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời cho những người dân phải sơ tán.

Ngoài ra, hai người nữa đã thiệt mạng ở tỉnh Hồ Nam sau những trận mưa do bão gây ra. Bản tin của CCTV không nêu rõ nguyên nhân tử vong nhưng cho biết mưa đã gây ra sạt lở đất và các thảm họa khác.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ lở đất trước đây ở Sudan

Nguồn video: VTV
#lở đất ở Trung Quốc #lở đất #Trung Quốc #sạt lở đất do mưa lớn kéo dài #thảm họa lở đất

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất ở Nhật Bản

Mưa lớn trút xuống các tỉnh Ishikawa và Toyama của Nhật Bản, gây ra lũ lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. 

AP đưa tin, mưa lớn đã trút xuống các tỉnh Ishikawa và Toyama của Nhật Bản vào ngày 27/8, gây ra lũ lụt và sạt lở đất, khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa và người dân mắc kẹt trong nhà hoặc trong các phương tiện bị ngập nước.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo mưa lớn cấp độ 5 đối với một số khu vực thuộc hai tỉnh Ishikawa và Toyama, kêu gọi người dân tại các vùng bị ảnh hưởng chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Sạt lở đất ở Ethiopia, 14 người thiệt mạng

Mưa lớn gây sạt lở đất ở vùng Amhara của Ethiopia, khiến 14 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

AP đưa tin, vụ sạt lở đất do mưa lớn xảy ra tại Tu viện Tsadqane Debre Mitmaq St. Mary, nơi hàng trăm tín đồ đang tập trung ở đó để thực hiện một nghi lễ, hôm 3/8.

"Thảm họa xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 3/8. Khi đó, nhiều người tập trung tại tu viện nhận nước thánh trong một nghi lễ", Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu, tổng quản lý của giáo phận, nói với hãng AP.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Sạt lở đất tại khu dân cư ở Ấn Độ, 7 người thiệt mạng

Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất tại một khu dân cư đông đúc ở Mumbai, Ấn Độ, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ các nhà chức trách địa phương cho biết, mưa lớn đã gây ra sạt lở đất tại một khu dân cư đông đúc ở Mumbai, Ấn Độ, vào sáng sớm 12/8, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

"Vụ sạt lở đất xảy ra trước bình minh khi một phần sườn đồi sụp đổ xuống 2 hoặc 3 ngôi nhà trong một khu dân cư san sát nhau ở vùng ngoại ô Ghatkopar của Mumbai", theo lời ông Tanaji Kambli, một quan chức thành phố.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới