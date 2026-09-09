Mỹ đánh chìm một tàu ở Thái Bình Dương

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết lực lượng nước này đã đánh chìm một tàu ở Thái Bình Dương với cáo buộc tàu này có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

AP dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết trong một tuyên bố, lực lượng đặc nhiệm liên hợp đã chặn bắt một tàu hỗ trợ các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp trên biển ở phía Đông Thái Bình Dương.

Thông báo cho biết thêm rằng, những người trên tàu đã được đưa ra khỏi tàu và sẽ được bàn giao cho chính quyền Ecuador.

Vào tháng 2/2026, Mỹ đã tấn công một tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ/X.

Đoạn video được đăng tải cho thấy các binh sĩ lên một con tàu, tiếp theo là một chiếc trực thăng bay phía trên và cuối cùng là hình ảnh tàu bị đánh chìm.

Thông báo cũng cho biết, lực lượng Mỹ tiếp tục tiến hành “các hoạt động chính xác và chuyên nghiệp nhằm phá vỡ mạng lưới hậu cần tiếp tay cho hoạt động buôn bán ma túy ở Tây bán cầu”.

Giới chức Ecuador chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Chiếc tàu bị đánh chìm là mục tiêu thứ 5 bị lực lượng Mỹ tấn công trong vòng chưa đầy hai tuần.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ, phối hợp với chính quyền Ecuador, tàu đánh cá María Candelaria đã bị "va chạm" vào tuần trước ở Thái Bình Dương.

Hải quân Ecuador đã tìm thấy 26 thành viên thủy thủ đoàn từ con tàu đó, những người đã đến thành phố cảng Manta vào ngày 6/9. 8 ngư dân trên tàu Conquista II cũng được tìm thấy.

Hai tàu còn lại là OM2 và Los Tres Hermanos, theo lời các thành viên thủy thủ đoàn, cũng đã bị đánh chìm. Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ gần đây xác định chúng là "các trạm tiếp nhiên liệu nổi cho nhiều tàu tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp".

Mỹ cho biết tất cả tàu thuyền này đều có liên hệ với Los Choneros, một tổ chức bị Mỹ liệt kê vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

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