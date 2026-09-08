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Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Ngày 8/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov.

Trà Khánh
Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov.

Tại hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trên cơ sở các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và văn kiện hợp tác đã ký kết, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; hợp tác giáo dục - đào tạo; hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, đặc biệt là ADMM+...

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Các đại biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: Thu Trang.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng cùng lãnh đạo cấp cao hai nước chứng kiến Lễ khánh thành Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh theo hình thức trực tuyến trong chuyến thăm lần này. Đây là sự kiện cho thấy sự quan tâm và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai bên trong việc đưa TTNĐ Việt - Nga thực sự trở thành hình mẫu, biểu tượng hợp tác giữa hai nước.

Thời gian tới, để hợp tác quốc phòng song phương thực sự xứng tầm trụ cột chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy một số nội dung trọng tâm gồm: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược quốc phòng; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, dành các suất học bổng ưu đãi và miễn phí cho Bộ Quốc phòng Việt Nam; tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm, huấn luyện đào tạo, hỗ trợ trang thiết bị nghiệp vụ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sang tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12 tới.

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Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Thu Trang.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov bày tỏ vui mừng gặp lại Đại tướng Phan Văn Giang trong chuyến thăm lần này; nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược, quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Bộ trưởng Andrey Belousov nhấn mạnh, Nga luôn coi Việt Nam là bạn bè truyền thống, là đối tác quan trọng của Liên bang Nga ở khu vực; khẳng định Nga ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó hợp tác quốc phòng giữa hai nước luôn được quan tâm, củng cố và phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ song phương. Nhất trí với các ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Andrey Belousov khẳng định thời gian tới, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mới, phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi bên.

#Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ Quốc phòng #Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga #quan hệ Việt Nam Nga

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