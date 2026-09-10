Cháy rừng nghiêm trọng, Indonesia tạm đóng cửa nhiều trường học

Nhiều trường học ở thủ phủ tỉnh Nam Sumatra của Indonesia đã chuyển sang hình thức học trực tuyến do khói mù ngày càng trầm trọng từ các vụ cháy rừng.

Indonesia hứng chịu những vụ cháy rừng và cháy đất than bùn trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện tượng El Nino ngày càng mạnh và mùa khô kéo dài đã khiến tác động của các đám cháy trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong năm nay. Khói và sương mù độc hại đã lan rộng ra ngoài biên giới Indonesia, AP đưa tin.

Khói lan xa đến tận Philippines, cách đó hơn 800 km, và vượt quá ngưỡng khẩn cấp của Malaysia, buộc chính quyền phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tuần trước tại một thị trấn ở bang Sarawak trên đảo Borneo.

Nhiều trường học chuyển sang hình thức trực tuyến

Tại Palembang, thủ phủ của tỉnh Nam Sumatra, các trường học từ mẫu giáo đến trung học cơ sở đã được lệnh bắt đầu giảng dạy trực tuyến từ ngày 9/9.

Thị trưởng Ratu Dewa cho biết khói dày đặc gây ra rủi ro về sức khỏe cho trẻ em, bao gồm cả các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.

“Sức khỏe và sự an toàn của học sinh vẫn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ”, ông Dewa cho biết. Ông cũng nói thêm rằng giáo viên được yêu cầu tránh giao quá nhiều bài tập trong thời gian học trực tuyến.

Thị trưởng Ratu Dewa cho biết, chính sách này, ảnh hưởng đến hơn 250.000 học sinh tại 1.030 trường học ở Palembang, sẽ được xem xét thường xuyên và các lớp học trực tiếp sẽ được nối lại khi tình hình được cải thiện.

Khói mù vì cháy rừng ở Palembang, Nam Sumatra, Indonesia, ngày 9/9/2026. Ảnh AP/Muhammad Hatta.

Theo số liệu của Chính phủ, khoảng 12.800 trường học trên khắp các đảo Sumatra và Borneo vẫn đóng cửa do chất lượng không khí vẫn ở mức nguy hiểm.

Save the Children, một tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu cho biết, khói mù từ các vụ cháy rừng, cộng thêm điều kiện khô hạn do hiện tượng El Nino gây ra, đã buộc hơn 1,4 triệu học sinh ở các khu vực bị ảnh hưởng tại Indonesia phải học trực tuyến.

“Trái Đất, ngôi nhà của chúng ta, đang bốc cháy, và trẻ em, ở Châu Á nói chung, đang phải gánh chịu hậu quả. Đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng về sức khỏe hay môi trường, mà còn là một cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em”, ông Arshad Malik, Giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Save the Children, nói.

Các đám cháy tập trung ở Borneo

Theo AP, Borneo là hòn đảo lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ ba thế giới. Hòn đảo này được chia sẻ bởi 3 nước gồm Indonesia, Malaysia và Brunei. Cuộc khủng hoảng cháy rừng tập trung ở vùng Kalimantan của Indonesia trên đảo Borneo, nơi hàng nghìn hecta đã bị thiêu rụi.

Dữ liệu vệ tinh của Bộ Môi trường Indonesia công bố hôm 9/9 cho thấy, tỉnh Trung Kalimantan vẫn là điểm nóng về cháy rừng của cả nước, với 2.459 điểm cháy được phát hiện. Nam Sumatra ghi nhận 1.445 điểm cháy, con số cao thứ hai toàn quốc, trong khi Tây Kalimantan đứng thứ ba với 928 điểm cháy.

Đám cháy rừng dữ dội hoành hành ở Bulungan, Bắc Kalimantan, Indonesia, ngày 21/8/2026. Ảnh: Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB)/AP.

Chính quyền Indonesia đã tăng cường nỗ lực chữa cháy ở nhiều tỉnh thành nhằm khống chế các đám cháy. Các nỗ lực này bao gồm sự hỗ trợ máy bay từ những quốc gia Đông Nam Á và các nước khác, trong đó có Nhật Bản, Mỹ, Nga, Australia, Canada và Ukraine.

Bộ Lâm nghiệp Indonesia ghi nhận hơn 202.000 ha đất bị ảnh hưởng bởi cháy rừng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7/2026.

Hồi tháng 8, chính quyền Indonesia cảnh báo họ sẽ có hành động pháp lý đối với bất kỳ hành vi đốt lửa ngoài trời trái phép nào, khi các đám cháy lớn ở Borneo và những nơi khác tạo ra một lớp khói mù dày đặc bao phủ các thành phố và khói dày đặc lan sang nước láng giềng Malaysia.

"Các đám cháy đã bao phủ nhiều khu vực ở Kalimantan trong lớp khói mù dày đặc, làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn 1 đến 10m ở một số khu vực", theo các báo cáo truyền thông địa phương. Khói mù cũng góp phần gây ra tai nạn giao thông và làm trì hoãn một số chuyến bay.

Cảnh sát trưởng tỉnh Trung Kalimantan, ông Iwan Kurniawan, cho biết các nhà điều tra đã bắt giữ 12 nghi phạm liên quan đến các vụ đốt phá và khai hoang đất trái phép trong tuần hồi tháng 8/2026.

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