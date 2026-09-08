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Quân sự - Thế giới

Quân đội sẽ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất xe tăng chủ lực hiện đại

Theo đó định hướng nghiên cứu, chế tạo, sản xuất xe tăng chủ lực, từng bước nâng cao năng lực tự chủ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới

Trà Khánh
Quân đội sẽ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất xe tăng chủ lực hiện đại

Sáng 8/9, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị về định hướng nghiên cứu, chế tạo, sản xuất xe tăng chủ lực, nhằm từng bước nâng cao năng lực tự chủ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

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Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị báo cáo, trao đổi về yêu cầu, định hướng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe tăng chủ lực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tập trung làm rõ các yêu cầu về tính năng kỹ thuật, khả năng cơ động, khả năng tích hợp các hệ thống, trang bị và phương án khai thác, sử dụng. Theo đó, xe được định hướng thiết kế đồng bộ, hiện đại, tích hợp các công nghệ tiên tiến về động lực, điều khiển, điện tử, thông tin liên lạc, nâng cao khả năng cơ động, khả năng bảo vệ và hiệu quả hoạt động trong tác chiến; đồng thời bảo đảm thuận lợi trong khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị.

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp hoàn thiện thiết kế, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu chiến thuật, kỹ thuật với khả năng nghiên cứu, chế tạo trong nước; chú trọng tính đồng bộ của sản phẩm, khả năng làm chủ công nghệ, bảo đảm kỹ thuật và khả năng phát triển, nâng cấp trong quá trình khai thác, sử dụng.

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Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, nghiên cứu, chế tạo xe tăng - thiết giáp là một trong những hướng góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng; từng bước nâng cao năng lực tự chủ về vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện định hướng và giải pháp thực hiện; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ, từng bước hình thành năng lực thiết kế, chế tạo, sản xuất xe tăng chủ lực. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, nhà máy và đơn vị sử dụng, bảo đảm sản phẩm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sát thực tế, thuận lợi trong khai thác, bảo đảm kỹ thuật và có khả năng phát triển, nâng cấp trong tương lai.

Bộ Quốc phòng
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https://www.mod.gov.vn/vn/chi-tiet/sa-ttsk/sa-tt-qpan/dinh-huong-nghien-cuu-che-tao-san-xuat-xe-tang-chu-luc-hien-dai
#xe tăng chủ lực #Quân đội #công nghiệp quốc phòng #Bộ Quốc phòng

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