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Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ lật xe buýt ở Thụy Sĩ, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc xe buýt du lịch của Hà Lan bị lật ở miền Đông Thụy Sĩ, khiến nhiều người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, chiếc xe buýt bị lật ở khu vực giữa hai làng Susch và Zernez thuộc bang Graubuenden, Thụy Sĩ. Cảnh sát nhận được thông báo về vụ tai nạn vào khoảng 18h30 chiều ngày 10/9 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều động tới hiện trường.

Vụ tai nạn đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, song con số cụ thể chưa được công bố.

Theo truyền thông Thụy Sĩ, một số xe cứu thương và 5 máy bay trực thăng cũng tham gia hoạt động cứu hộ.

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Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ lật xe buýt du lịch gần Susch, thuộc bang Graubuenden, Thụy Sĩ, vào ngày 10/9/2026. Ảnh: Jon Duschletta/Engadiner Post/Keystone/AP.

Truyền thông Thụy Sĩ cho biết thêm, có 48 người trên xe buýt. Một phát ngôn viên của ANVR, hiệp hội ngành du lịch Hà Lan, nói với tờ báo Blick rằng các hành khách đều là người Hà Lan.

Được biết, nhóm hành khách trên xe bắt đầu hành trình vào ngày 7/9, song điểm xuất phát và điểm đến chưa được công bố.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, chiếc xe buýt đã va chạm với rào chắn và sau đó bị lật. Không có phương tiện nào khác được cho là có liên quan trong vụ tai nạn nghiêm trọng này. Chiếc xe buýt được cho là thuộc sở hữu của một công ty du lịch đến từ Hà Lan.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn xe buýt trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
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