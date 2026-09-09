Nhiều tiềm năng mới trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ba Lan

Chiều 7/9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ba Lan tại thủ đô Warsaw, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến ngài Pawel Zalewski, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Cuộc hội kiến diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang có bước phát triển mới, là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó quốc phòng là một kênh hợp tác giàu tiềm năng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ngài Pawel Zalewski tại cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tại hội kiến, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ngài Pawel Zalewski đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; chia sẻ nhận định về những diễn biến đang tác động tới môi trường an ninh, hòa bình và ổn định.

Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan, đánh giá hợp tác quốc phòng là một thành tố quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Ba Lan - được thiết lập từ năm 1950 - không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước củng cố, vun đắp qua các thời kỳ. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam sau này.

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Ngài Pawel Zalewski đánh giá cao đường lối đối ngoại cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực; đồng thời cho biết, với Ba Lan, Việt Nam là đối tác có vị trí ngày càng quan trọng tại Đông Nam Á. Việc tăng cường hợp tác, đặc biệt là hợp tác quốc phòng với Việt Nam, góp phần mở rộng quan hệ với khu vực, tạo thêm những kênh trao đổi về các vấn đề an ninh cùng quan tâm.

Thời gian qua, trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương (ký năm 2010), quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ba Lan được quan tâm, thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; đào tạo; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; quân y; tìm kiếm cứu nạn - cứu trợ nhân đạo...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đánh giá còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy các nội dung hợp tác, trong đó có trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; ký kết, cập nhật các văn bản hợp tác; thiết lập các cơ chế tham vấn, đối thoại; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Ba Lan sang Việt Nam học tiếng Việt và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam; tiếp tục thúc đẩy hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, tìm kiếm cứu nạn - cứu trợ nhân đạo...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc giữa các cơ quan chuyên môn; nghiên cứu mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên, trong đó có tăng cường hợp tác giữa các học viện, nhà trường, quân y, hậu cần và một số lĩnh vực khác.

Ngài Pawel Zalewski tại cuộc hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp; bày tỏ mong muốn được đón đoàn Bộ Quốc phòng Ba Lan thăm Việt Nam và tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12 tới tại Hà Nội; trân trọng mời các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ba Lan tiếp tục ủng hộ, tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm.

Ngài Pawel Zalewski cho biết rất mong muốn được đến thăm Việt Nam, đánh giá cao Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 và coi đây là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

*Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và đến thăm Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ba Lan.