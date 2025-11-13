Hà Nội

Thế giới

Hỏa hoạn dữ dội tại chùa cổ 1.500 năm tuổi ở Trung Quốc

Đám cháy dữ dội bùng phát tại ngôi chùa cổ 1.500 tuổi trên núi Phượng Hoàng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

An An (Theo Standard/Global Times)

>>> Mời độc giả xem video về vụ cháy tại ngôi chùa cổ Vĩnh Thanh ở Trung Quốc

Nguồn video: X/Global Times

Theo The Standard, đám cháy bùng phát trong tòa Văn Xương Các bằng gỗ 3 tầng nằm bên trong khuôn viên chùa Vĩnh Thanh trên núi Phượng Hoàng, thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, vào khoảng 11h24 ngày 12/11.

Global Times đưa tin, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tổ chức chữa cháy, và ngọn lửa được dập tắt, theo thông tin từ tài khoản WeChat chính thức của chính quyền.

chay2.jpg
Đám cháy bùng phát ở tòa Văn Xương Các trong chùa Vĩnh Thanh ngày 12/11. Ảnh chụp màn hình.
chay1.jpg
Công trình chỉ còn lại phần khung bê tông sau vụ cháy. Ảnh: Standard.

Các đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy công trình 3 tầng bên trong chùa Vĩnh Thanh trên núi Phượng Hoàng đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu rụi từ trên xuống dưới.

Sau vụ cháy, Văn Xương Các chỉ còn lại phần khung bê tông. May mắn, không có người thương vong trong vụ việc.

Đám cháy không ảnh hưởng đến khu vực rừng xung quanh. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại ngôi chùa đang được điều tra.

Được biết, ngôi chùa Vĩnh Thanh được xây dựng vào năm 536, là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng. Ngôi chùa hiện tại này được phục dựng lại vào năm 1993, sau khi công trình ban đầu bị phá hủy vào năm 1958.

