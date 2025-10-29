Cháy nhà gần thủ đô Tokyo, 3 người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi nhà ở Saitama, gần thủ đô Tokyo (Nhật Bản), khiến 3 người thiệt mạng.

Theo Kyodo, đám cháy đã thiêu rụi một ngôi nhà gỗ 2 tầng ở Saitama hôm 27/10, 3 người được tìm thấy tử vong tại hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một phụ nữ trong khu phố vào khoảng 4h30 sáng nói rằng một ngôi nhà đang bốc cháy, và nhanh chóng đến hiện trường.

Theo cảnh sát, lực lượng cứu hỏa mất khoảng 3 tiếng rưỡi để kiểm soát được đám cháy và không có thiệt hại nào xảy ra với những ngôi nhà lân cận.

Vụ cháy nhà ở Saitama, Nhật Bản, đã khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh: Kyodo.

"Tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn và thấy ngôi nhà chìm trong biển lửa. Khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút", một người đàn ông ngoài 60 tuổi sống gần đó kể lại, nói thêm rằng lúc đó ông lo lắng đám cháy có thể lan sang những ngôi nhà xung quanh.

Ngôi nhà nằm trong khu dân cư cách ga JR Higashi-Urawa khoảng 3 km về phía tây bắc.

Cảnh sát cho biết thêm, một gia đình gồm cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi và một cụ ông ngoài 80 tuổi sống trong căn nhà gỗ này. Họ đã mở cuộc điều tra để xác định danh tính chính xác của các nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ cháy.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cháy nổ tại khu thương mại ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, hồi năm 2023