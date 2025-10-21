Hà Nội

Toàn cảnh vụ cháy nhà cao tầng ở Seoul, hơn 110 người sơ tán

Thế giới

Toàn cảnh vụ cháy nhà cao tầng ở Seoul, hơn 110 người sơ tán

Hỏa hoạn bùng phát tại Tòa nhà Trung tâm Seoul ở Hàn Quốc, khiến hơn 110 người phải sơ tán và 3 người bị thương.

Theo Korea JoongAng Daily, đám cháy bùng phát tại Tòa nhà Trung tâm Seoul ở quận Jung, trung tâm Seoul, vào khoảng 9h46 và được khống chế lúc 10h30 sáng ngày 21/10. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa vào lúc 11h19 sáng. Ảnh: Chosun Daily.
"Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 9h46, buộc hơn 110 người phải sơ tán và 3 người bị thương nhẹ do hít phải khói", nguồn tin cho biết. Ảnh: Yonhap.
Tổng cộng, 125 người có mặt bên trong tòa nhà vào thời điểm đó, bao gồm 122 công nhân xây dựng và 3 nhân viên khác. Ảnh: News1.
Khói đen dày đặc lan rộng khắp khu vực trong vụ cháy, gây hoang mang cho người đi đường và cư dân gần đó. Ảnh: Yonhap.
Hầu hết công nhân đều tự thoát ra được, nhưng có khoảng 10 người bị mắc kẹt trên mái nhà và phải chờ cứu hộ sau khi đám cháy chặn hết lối thoát. Ảnh: News1.
Không có trường hợp nào tử vong. 3 người đã được sơ cứu sau khi hít phải khói. Ảnh: News1.
Theo các nhà chức trách, đám cháy bùng phát từ tầng 3 của tòa nhà, nơi hoạt động cải tạo đang được tiến hành. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân chính xác vụ hỏa hoạn. Ảnh: Yonhap.
