Toàn cảnh vụ cháy nhà cao tầng ở Seoul, hơn 110 người sơ tán

Hỏa hoạn bùng phát tại Tòa nhà Trung tâm Seoul ở Hàn Quốc, khiến hơn 110 người phải sơ tán và 3 người bị thương.
Ferrari SC40 dựa trên nền tảng của chiếc 296 GTB "phổ thông" từ chương trình Special Projects, mang tinh thần của huyền thoại Ferrari F40 vào thiết kế hiện đại.
Được khai quật tại địa điểm khảo cổ Topraktepe, Thổ Nhĩ Kỳ, 5 ổ bánh mì 1.300 tuổi khiến các chuyên gia kinh ngạc khi còn vẹn nguyên.
Không cần chi thêm 10 triệu đồng cho bản Pro, iPhone 17 vẫn mang lại màn hình 120Hz, camera 48MP, chip mạnh mẽ và đầy đủ tính năng iOS 26.
Palaeophis là chi rắn biển cổ đại khổng lồ sống vào thời Eocene, được cho là một trong những loài rắn lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.
Chiếc Chiron Pur Sport gặp tai nạn nghiêm trọng tại Mỹ sau khi va chạm với xe bán tải. Cú va chạm khiến đầu xe hư hại nặng, kèm mức phí sửa chữa "sốc".
Dâu hào môn Hương Liên – gương mặt quen thuộc từ The Face Vietnam mới đây khiến dân mạng trầm trồ khi tung bộ ảnh chụp cùng mẹ.
Hồ Thượng Kon Tum (Quảng Ngãi) gây ấn tượng với “rừng chết” trắng ngà giữa lòng hồ, là điểm check-in hoang sơ, yên bình cho du khách yêu thiên nhiên.
Những bức ảnh này cho thấy trong khoa học, mọi thứ thường không như vẻ bề ngoài.
Cô nàng MC Khánh Vy gần đây đã đốn tim người hâm mộ bằng loạt ảnh mới với phong cách 'tiểu thư kẹo ngọt' vô cùng dịu dàng và cuốn hút.
Cuối tháng 10, Hà Nội khoác áo thu vàng lãng mạn. Dạo phố Phan Đình Phùng, nhâm nhi cà phê, đạp xe Hồ Tây,... là trải nghiệm không thể bỏ lỡ.
Mới đây, Chi Pu gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc mặc quân phục chụp hình bên bố ruột cũng làm trong ngành quân đội.
Mới đây, Mẫn Tiên đã chiêu đãi người xem chuỗi ảnh "mùa hè bất tận" cuốn hút, khoe trọn vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và gu thời trang nghỉ dưỡng tinh tế.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/10, Cự Giải đừng suy nghĩ tiêu cực, bớt bảo thủ để tránh tổn thất. Thiên Bình quý nhân trợ lực, cơ hội thu lợi cao.
Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu xả ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới đẹp như ảnh bìa tạp chí. Hoa hậu Hương Giang chụp cùng bó hoa hồng kết hình trái tim cực lớn.
Sống tại vùng rừng núi Trung Phi, khỉ đột miền Đông (Gorilla beringei) là loài linh trưởng lớn nhất thế giới, được biết đến với sức mạnh vô song và trí tuệ cao.
Từ những mảnh giáp sắt, vũ khí và đồ tế lễ, các nhà khảo cổ đang tái dựng hình ảnh chiến binh Bắc Âu thời Đồ Đồng – biểu tượng cho quyền lực và bi tráng.
Ukraine xác nhận quân Nga đã đột phá vào khu vực trung tâm Pokrovsk; trong khi quân Nga đang tiến công mạnh vào phía nam Mirnohrad.
Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới được phối 2 màu đẹp mắt này rất hay xuất hiện cùng vợ chồng MC, đạo diễn, diễn viên Trần Thành tại các sự kiện.
Trước khi nên duyên với Shark Bình, Phương Oanh sở hữu căn hộ rộng 100m2, mang phong cách Indochine ở Hà Nội.
Cuối tháng 10 là giai đoạn đỉnh cao của may mắn, giúp 3 con giáp này thu hút tài lộc, công danh thăng tiến, cuộc sống ngập tràn niềm vui và của cải.