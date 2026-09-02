Hồ Tràm: Hai nhà thầu tham gia gói mua sắm thiết bị giáo dục hơn 2,76 tỷ đồng

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu thuộc dự toán sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cơ bản phục vụ công tác giảng dạy tại các trường học trên địa bàn xã Hồ Tràm, với tổng mức dự toán 2.764.066.237 đồng, sử dụng nguồn chi sự nghiệp giáo dục ngân sách xã năm 2026.

Theo Biên bản mở thầu được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 29/08/2026, gói thầu có 2 nhà thầu tại TP HCM tham gia dự thầu.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia chào giá 2.636.677.448,64 đồng. Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Thanh Thảo chào giá 2.736.134.803,90 đồng.

Trước thời điểm đóng thầu, bên mời thầu đã nhận được các nội dung đề nghị làm rõ E-HSMT liên quan đến quy cách bàn ghế học sinh, tiêu chuẩn kỹ thuật Tivi 65 inch, máy chiếu và khối lượng sửa chữa xây dựng.

Đến ngày 25/8/2026, Bên mời thầu phát hành Văn bản số 428/BQLDA kèm Văn bản số 60/CV-TCG/ĐT (Công ty Đức Tín) và Văn bản số 03/CV-LĐ (Công ty TNHH Xây dựng Liên Đăng) giải trình chi tiết các nghi vấn:

Về khối lượng bàn ghế: Xác nhận 290 bộ bao gồm 290 bàn và 580 ghế. Về vật liệu trần & phế thải: Trần khu vệ sinh TH Phước Bửu là trần thạch cao tấm thả 60x60 (106,64 m²); công tác phá dỡ đã bao gồm vận chuyển phế thải.

Về yêu cầu Tivi 65 inch: Khẳng định giá treo và vật tư phụ thuộc chi phí lắp đặt trọn gói. Thuật ngữ "Direct LED" được hiểu theo đặc tính kỹ thuật bố trí đèn nền phía sau; các tên gọi thương mại khác được xem xét nếu chứng minh tương đương. Bảo hành bắt buộc 36 tháng tận nơi (cho phép kết hợp bảo hành hãng và gói mở rộng).

Về yêu cầu Máy chiếu: Xác nhận thông số tuổi thọ 20.000h/50.000h theo công bố của nhà sản xuất (nêu ví dụ tham khảo model VERTEX VT-AX38, ViewSonic PA503XB). Không tự động miễn trừ tiêu chí bóng đèn nếu chào máy chiếu Laser.

Về tiêu chí đánh giá kỹ thuật: BQLDA khẳng định các thông số kỹ thuật tại Chương V là tiêu chuẩn bắt buộc, áp dụng đánh giá Đạt/Không đạt, không tự ý coi các thông số kỹ thuật là "chi tiết không cơ bản" để tính tỷ lệ sai lệch 30%.

Cùng ngày, đơn vị ban hành Quyết định số 191/QĐ-BQLDA về việc điều chỉnh E-HSMT.

Văn bản số 428/BQLDA trả lời các nội dung đề nghị làm rõ. Nguồn MSC

Theo dữ liệu hệ thống đấu thầu, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia có 15 năm hoạt động, từng tham gia 161 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 379 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Thanh Thảo là doanh nghiệp thành lập từ năm 2024, từng trúng 3 gói thầu với tổng giá trị gần 640 triệu đồng.

Trao đổi về công tác tổ chức đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc công khai nội dung giải đáp và cập nhật E-HSMT kịp thời là một trong những bước cần thiết trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết quá trình đánh giá E-HSDT cần được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhằm bảo đảm việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.

Hiện gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá E-HSDT để lựa chọn nhà thầu theo quy định.