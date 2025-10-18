Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Hitec: Tỷ lệ trúng thầu 95% và những con số "biết nói" [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty TNHH HITEC đã tham gia 67 gói thầu và trúng tới 58 gói, chủ yếu tại Huế. Những con số "biết nói" cho thấy một bức tranh đặc biệt về hoạt động của nhà thầu này trong lĩnh vực mua sắm công.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Công ty TNHH Hitec (MSDN: 3300383140) trên thị trường đấu thầu, đặc biệt là tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Những dữ liệu thống kê về hoạt động của nhà thầu này trong 10 tháng đầu năm đã hé lộ nhiều điểm đáng chú ý, vượt xa các chỉ số thông thường của thị trường mua sắm công.

Tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối

Thống kê chi tiết cho thấy, tính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 10/10/2025, Công ty TNHH Hitec đã tham gia tổng cộng 67 gói thầu trên toàn quốc. Trong số này, có 61 gói thầu đã hoàn thành quá trình lựa chọn nhà thầu và công bố kết quả. Kết quả ghi nhận là đáng kinh ngạc: Hitec đã trúng tới 58 gói.

Tỷ lệ trúng thầu của Hitec trong năm 2025 đạt xấp xỉ 95% (58/61 gói). Đây là một con số "trong mơ" đối với bất kỳ nhà thầu nào tham gia vào thị trường mua sắm công đầy cạnh tranh. Nói cách khác, cứ 10 gói thầu mà Hitec tham gia và đã có kết quả trong năm nay, họ trúng hơn 9 gói.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Hitec được công bố trúng trong năm 2025 là khoảng 33.376.088.100 đồng. Các gói thầu này đa dạng về quy mô, từ các gói chỉ định thầu rút gọn trị giá vài chục triệu đồng đến các gói chào hàng cạnh tranh trị giá gần 2 tỷ đồng.

Phân tích sâu hơn về địa bàn hoạt động, sự thống trị của Hitec tại Huế càng được thể hiện rõ nét. Hầu hết trong số 58 gói đã được công bố trúng thầu đều tập trung tại Huế, với chủ đầu tư là hàng loạt các trường học từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở và cao đẳng. Có thể kể đến một số chủ đầu tư tiêu biểu như: Trường THCS Chu Văn An, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Trường Tiểu học Vỹ Dạ, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Cao đẳng Huế...

Chỉ có một số ít gói thầu Hitec trúng tại địa phương khác, ví dụ như 3 gói tại Cao Bằng vào tháng 5/2025. Trong khi đó, nhà thầu này ghi nhận trượt thầu tại một số địa phương như Hà Nội (Gói thầu số 04 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng mời thầu) và Quảng Ngãi (Gói thầu số 03 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà mời thầu). Điều này càng làm nổi bật sự "thuận lợi" bất thường của Hitec tại thị trường quê nhà.

Khi tỷ lệ tiết kiệm trở thành dấu hỏi lớn

Bên cạnh tỷ lệ trúng thầu "khủng", một chỉ số khác cũng gây chú ý đặc biệt là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách qua các gói thầu mà Công ty TNHH Hitec trúng. Mục tiêu của đấu thầu là lựa chọn nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hiệu quả nhất cho nhà nước. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2025 cho thấy hiệu quả này đang là một dấu hỏi lớn.

Đa số các gói thầu mà Hitec trúng đều có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, nhiều gói dưới 1%, thậm chí là siêu thấp. Dưới đây là một số ví dụ điển hình:

Gói thầu số 2 tại Trường Tiểu học Kim Đồng (Mã gói thầu: IB2500334103), phê duyệt ngày 05/09/2025. Giá gói thầu là 1.165.713.500 đồng. Giá trúng thầu của Hitec là 1.162.722.500 đồng. Tiết kiệm được 2.991.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,26%. Gói thầu số 01 tại Trường Cao đẳng Huế (Mã gói thầu: IB2500328967), phê duyệt ngày 25/08/2025. Giá gói thầu là 1.756.250.000 đồng. Giá trúng thầu là 1.747.772.000 đồng. Tiết kiệm được 8.478.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,48%.

Việc giá trúng thầu thường xuyên sát với giá gói thầu đặt ra nghi vấn về quá trình xây dựng dự toán và tính cạnh tranh thực tế trong quá trình đấu thầu. Liệu giá gói thầu có được xây dựng quá cao so với giá thị trường, hay sự cạnh tranh đã bị hạn chế dẫn đến việc nhà thầu không cần phải giảm giá nhiều để trúng thầu?

Mối quan hệ với các đơn vị tư vấn: "Hệ sinh thái" khép kín?

Phân tích mối quan hệ giữa nhà thầu và bên mời thầu là một yếu tố quan trọng để đánh giá tính khách quan trong đấu thầu. Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Hitec có quan hệ với 172 bên mời thầu trong suốt lịch sử hoạt động.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là mối quan hệ mật thiết với một số công ty tư vấn đấu thầu – những đơn vị thường được các trường học (chủ đầu tư) ủy quyền làm bên mời thầu. Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của các đơn vị tư vấn này trong các gói thầu mà Hitec trúng đã vẽ nên một bức tranh về một "hệ sinh thái" dường như rất thuận lợi cho nhà thầu này.

Ba cái tên nổi bật nhất bao gồm:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Trường Học: Đây là bên mời thầu "ruột" nhất của Hitec. Trong tổng số 101 gói thầu do công ty này mời mà Hitec tham gia, Hitec đã trúng tới 91 gói (tỷ lệ thắng 90%). Tổng giá trị trúng thầu từ các gói này là hơn 38,2 tỷ đồng. Công ty TNHH Kiến trúc Phú Gia: Hitec đã tham gia 54 gói do công ty này mời và trúng 51 gói (tỷ lệ thắng 94,4%). Tổng giá trị trúng thầu hơn 41,2 tỷ đồng. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng: Mối quan hệ này đạt hiệu suất tuyệt đối. Hitec tham gia 51 gói và trúng cả 51 gói (tỷ lệ thắng 100%). Tổng giá trị trúng thầu hơn 30,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có các đơn vị khác mà Hitec cũng có tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% như Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát (thắng 29/29 gói), Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Phú (thắng 27/27 gói), Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại dịch vụ Trường Thủy (thắng 11/11 gói), CÔNG TY TNHH THE WALL (thắng 10/10 gói).

Việc một nhà thầu có tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối hoặc tuyệt đối tại các gói thầu do một số đơn vị tư vấn cụ thể mời thầu là một dấu hiệu bất thường nghiêm trọng. Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò, tính độc lập và khách quan của các đơn vị tư vấn trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Liệu có tồn tại mối quan hệ "sân sau" hay sự ưu ái nào đó giữa nhà thầu và các đơn vị tư vấn này hay không?

Những con số thống kê trong năm 2025 không chỉ "biết nói" mà còn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng cạnh tranh trong đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại Huế. Tỷ lệ trúng thầu 95%, tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp và mối quan hệ khăng khít với các đơn vị tư vấn là những vấn đề cần được các cơ quan chức năng làm rõ để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

