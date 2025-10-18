Hà Nội

Bạn đọc

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Hitec: Tỷ lệ trúng thầu 95% và những con số "biết nói" [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty TNHH HITEC đã tham gia 67 gói thầu và trúng tới 58 gói, chủ yếu tại Huế. Những con số "biết nói" cho thấy một bức tranh đặc biệt về hoạt động của nhà thầu này trong lĩnh vực mua sắm công.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Công ty TNHH Hitec (MSDN: 3300383140) trên thị trường đấu thầu, đặc biệt là tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Những dữ liệu thống kê về hoạt động của nhà thầu này trong 10 tháng đầu năm đã hé lộ nhiều điểm đáng chú ý, vượt xa các chỉ số thông thường của thị trường mua sắm công.

Tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối

Thống kê chi tiết cho thấy, tính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 10/10/2025, Công ty TNHH Hitec đã tham gia tổng cộng 67 gói thầu trên toàn quốc. Trong số này, có 61 gói thầu đã hoàn thành quá trình lựa chọn nhà thầu và công bố kết quả. Kết quả ghi nhận là đáng kinh ngạc: Hitec đã trúng tới 58 gói.

Tỷ lệ trúng thầu của Hitec trong năm 2025 đạt xấp xỉ 95% (58/61 gói). Đây là một con số "trong mơ" đối với bất kỳ nhà thầu nào tham gia vào thị trường mua sắm công đầy cạnh tranh. Nói cách khác, cứ 10 gói thầu mà Hitec tham gia và đã có kết quả trong năm nay, họ trúng hơn 9 gói.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Hitec được công bố trúng trong năm 2025 là khoảng 33.376.088.100 đồng. Các gói thầu này đa dạng về quy mô, từ các gói chỉ định thầu rút gọn trị giá vài chục triệu đồng đến các gói chào hàng cạnh tranh trị giá gần 2 tỷ đồng.

Phân tích sâu hơn về địa bàn hoạt động, sự thống trị của Hitec tại Huế càng được thể hiện rõ nét. Hầu hết trong số 58 gói đã được công bố trúng thầu đều tập trung tại Huế, với chủ đầu tư là hàng loạt các trường học từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở và cao đẳng. Có thể kể đến một số chủ đầu tư tiêu biểu như: Trường THCS Chu Văn An, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Trường Tiểu học Vỹ Dạ, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Cao đẳng Huế...

Chỉ có một số ít gói thầu Hitec trúng tại địa phương khác, ví dụ như 3 gói tại Cao Bằng vào tháng 5/2025. Trong khi đó, nhà thầu này ghi nhận trượt thầu tại một số địa phương như Hà Nội (Gói thầu số 04 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng mời thầu) và Quảng Ngãi (Gói thầu số 03 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà mời thầu). Điều này càng làm nổi bật sự "thuận lợi" bất thường của Hitec tại thị trường quê nhà.

Khi tỷ lệ tiết kiệm trở thành dấu hỏi lớn

Bên cạnh tỷ lệ trúng thầu "khủng", một chỉ số khác cũng gây chú ý đặc biệt là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách qua các gói thầu mà Công ty TNHH Hitec trúng. Mục tiêu của đấu thầu là lựa chọn nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hiệu quả nhất cho nhà nước. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2025 cho thấy hiệu quả này đang là một dấu hỏi lớn.

Đa số các gói thầu mà Hitec trúng đều có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, nhiều gói dưới 1%, thậm chí là siêu thấp. Dưới đây là một số ví dụ điển hình:

  1. Gói thầu số 2 tại Trường Tiểu học Kim Đồng (Mã gói thầu: IB2500334103), phê duyệt ngày 05/09/2025. Giá gói thầu là 1.165.713.500 đồng. Giá trúng thầu của Hitec là 1.162.722.500 đồng. Tiết kiệm được 2.991.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,26%.
  2. Gói thầu số 01 tại Trường Cao đẳng Huế (Mã gói thầu: IB2500328967), phê duyệt ngày 25/08/2025. Giá gói thầu là 1.756.250.000 đồng. Giá trúng thầu là 1.747.772.000 đồng. Tiết kiệm được 8.478.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,48%.

Việc giá trúng thầu thường xuyên sát với giá gói thầu đặt ra nghi vấn về quá trình xây dựng dự toán và tính cạnh tranh thực tế trong quá trình đấu thầu. Liệu giá gói thầu có được xây dựng quá cao so với giá thị trường, hay sự cạnh tranh đã bị hạn chế dẫn đến việc nhà thầu không cần phải giảm giá nhiều để trúng thầu?

Mối quan hệ với các đơn vị tư vấn: "Hệ sinh thái" khép kín?

Phân tích mối quan hệ giữa nhà thầu và bên mời thầu là một yếu tố quan trọng để đánh giá tính khách quan trong đấu thầu. Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Hitec có quan hệ với 172 bên mời thầu trong suốt lịch sử hoạt động.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là mối quan hệ mật thiết với một số công ty tư vấn đấu thầu – những đơn vị thường được các trường học (chủ đầu tư) ủy quyền làm bên mời thầu. Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của các đơn vị tư vấn này trong các gói thầu mà Hitec trúng đã vẽ nên một bức tranh về một "hệ sinh thái" dường như rất thuận lợi cho nhà thầu này.

Ba cái tên nổi bật nhất bao gồm:

  1. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Trường Học: Đây là bên mời thầu "ruột" nhất của Hitec. Trong tổng số 101 gói thầu do công ty này mời mà Hitec tham gia, Hitec đã trúng tới 91 gói (tỷ lệ thắng 90%). Tổng giá trị trúng thầu từ các gói này là hơn 38,2 tỷ đồng.
  2. Công ty TNHH Kiến trúc Phú Gia: Hitec đã tham gia 54 gói do công ty này mời và trúng 51 gói (tỷ lệ thắng 94,4%). Tổng giá trị trúng thầu hơn 41,2 tỷ đồng.
  3. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng: Mối quan hệ này đạt hiệu suất tuyệt đối. Hitec tham gia 51 gói và trúng cả 51 gói (tỷ lệ thắng 100%). Tổng giá trị trúng thầu hơn 30,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có các đơn vị khác mà Hitec cũng có tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% như Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát (thắng 29/29 gói), Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Phú (thắng 27/27 gói), Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại dịch vụ Trường Thủy (thắng 11/11 gói), CÔNG TY TNHH THE WALL (thắng 10/10 gói).

Việc một nhà thầu có tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối hoặc tuyệt đối tại các gói thầu do một số đơn vị tư vấn cụ thể mời thầu là một dấu hiệu bất thường nghiêm trọng. Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò, tính độc lập và khách quan của các đơn vị tư vấn trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Liệu có tồn tại mối quan hệ "sân sau" hay sự ưu ái nào đó giữa nhà thầu và các đơn vị tư vấn này hay không?

Những con số thống kê trong năm 2025 không chỉ "biết nói" mà còn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng cạnh tranh trong đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại Huế. Tỷ lệ trúng thầu 95%, tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp và mối quan hệ khăng khít với các đơn vị tư vấn là những vấn đề cần được các cơ quan chức năng làm rõ để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3:] Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Hitec: Khi tiền tỷ chỉ tiết kiệm vài triệu đồng

#Hoạt động đấu thầu năm 2025 của Hitec #Tỷ lệ trúng thầu cao bất thường #Thị trường mua sắm công tại Huế #Hiệu quả tiết kiệm ngân sách thấp #Quan hệ giữa nhà thầu và tư vấn #Mối quan hệ ưu đãi trong đấu thầu

Công ty Hitec "một mình một ngựa" trúng gói thầu gần 2 tỷ tại Huế [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH HITEC vừa được công bố trúng gói thầu mua sắm thiết bị cho Trường THCS Chu Văn An (Huế) với tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn". Doanh nghiệp này có lịch sử trúng thầu dày đặc tại các dự án giáo dục.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, những ngày đầu tháng 10/2025 ghi nhận hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án mua sắm thiết bị giáo dục trên địa bàn thành phố Huế. Nổi bật trong số đó là cái tên quen thuộc: Công ty TNHH Hitec.

Gói thầu gần 2 tỷ đồng và kịch bản không đối thủ

Gói thầu 4,19 tỷ Tân Cảng Sài Gòn: Loại đối thủ chào sát giá, tiết kiệm 7,2%

Gói thầu 4,19 tỷ đồng tại Tân Cảng Cát Lái kết thúc với mức tiết kiệm 7,2% khi chỉ có Unico Vina vượt qua vòng kỹ thuật. Mặc dù đảm bảo chất lượng thiết bị, kết quả này đặt ra câu hỏi về sự cân bằng cần thiết giữa tiêu chuẩn chuyên môn cao và việc tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.

Thứ tự đánh giá và vấn đề loại nhà thầu xếp hạng 2

Ngày 01/10/2025, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Tân cảng Sài Gòn) đã ban hành Quyết định số 4374/QĐ-TCg, do Tổng Giám đốc Ngô Minh Thuấn ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Trang bị 01 khung chụp dự phòng cho khối cẩu khung RTG6+1 tại Terminal C cảng Tân Cảng Cát Lái”. Đây là gói thầu quan trọng, đảm bảo duy trì hoạt động của hệ thống cẩu khung (RTG) tại cảng biển sầm uất này.

Công ty Tuấn Hân Phát trúng thầu hơn 4,3 tỷ ở Đồng Tháp: Năng lực thật sự thế nào?

Vượt qua 2 đối thủ, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hân Phát được phê duyệt trúng gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng tại Đồng Tháp với tỷ lệ tiết kiệm thấp, hé lộ bức tranh đấu thầu đáng chú ý của doanh nghiệp này.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đồng Tháp đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng và thiết bị" thuộc dự án Tôn tạo di tích Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh. Theo đó, đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hân Phát, với giá trúng thầu là 4.303.083.000 đồng.

Loại hai đối thủ, trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp

