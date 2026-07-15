Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ho ra máu đỏ tươi, người đàn ông 65 tuổi được cứu nhờ nút động mạch

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã điều trị thành công cho ông N.K. (65 tuổi, quốc tịch Campuchia), nhập viện trong tình trạng ho ra máu đỏ tươi do giãn phế quản.

Thúy Nga

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp, gồm lao phổi đã điều trị, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và di chứng xuất huyết não.

ho-ra-mau.jpg
Bác sĩ xem hình ảnh tổn thương của bệnh nhân trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang cho thấy người bệnh bị giãn phế quản lan tỏa ở thùy trên phổi phải, kèm tăng sinh nhiều mạch máu quanh vùng tổn thương và giãn động mạch phế quản phải. Hình ảnh cũng ghi nhận các tổn thương gợi ý viêm phổi và cần tiếp tục theo dõi bệnh lý lao phổi.

Kết quả chụp mạch xác định nhiều nhánh động mạch phế quản tăng sinh bất thường đang cấp máu cho vùng tổn thương. Các bác sĩ đã tiến hành nút tắc thành công các nhánh mạch này bằng vật liệu chuyên dụng, giúp kiểm soát tình trạng xuất huyết.

Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, không còn ho ra máu, hô hấp ổn định và không ghi nhận tình trạng khó thở. Hiện, người bệnh tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Khoa Hô hấp nhằm kiểm soát các bệnh lý nền, đánh giá nguy cơ tái phát cũng như xây dựng kế hoạch điều trị lâu dài, trong đó có xem xét chỉ định phẫu thuật nếu cần thiết.

ho-ra-mau-1.jpg
Ê- kíp can thiệp nút tắc nhánh mạch máu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BS.CKI Nguyễn Thị Kiều Oanh, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, ho ra máu có thể gặp trong nhiều bệnh lý như giãn phế quản, lao phổi, viêm phổi hoặc các bất thường của hệ mạch phế quản.

Điều quan trọng nhất là xác định đúng nguyên nhân gây chảy máu để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Đối với các trường hợp ho ra máu nhiều hoặc tái phát, can thiệp nút động mạch phế quản dưới DSA là phương pháp giúp kiểm soát hiệu quả nguồn chảy máu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị bệnh lý hô hấp và cân nhắc các phương án điều trị tiếp theo khi có chỉ định.

BS.CKI Nguyễn Thị Kiều Oanh cảnh báo, người có tiền sử lao phổi, giãn phế quản hoặc các bệnh hô hấp mạn tính khi xuất hiện ho ra máu, dù chỉ với lượng ít, cũng không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tổn thương nghiêm trọng ở đường hô hấp hoặc bệnh phổi mạn tính đang tiến triển.

Nếu không được thăm khám và điều trị sớm, người bệnh có nguy cơ tái phát với lượng máu nhiều hơn, làm tăng nguy cơ suy hô hấp và các biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Khi nào cần đến bệnh viện ngay nếu ho ra máu?

Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện ho ra máu, đặc biệt nếu có tiền sử bệnh hô hấp. Cần đến cơ sở y tế sớm khi có các dấu hiệu sau:

Ho ra máu đỏ tươi, dù lượng ít hay nhiều.

Ho ra máu tái diễn nhiều lần.

Ho ra máu kèm khó thở, đau ngực, sốt hoặc chóng mặt.

Có tiền sử lao phổi, giãn phế quản hoặc các bệnh hô hấp mạn tính.

Ho ra máu kèm mệt nhiều, huyết áp tụt hoặc dấu hiệu mất máu.

>>> Mời độc giả xem thêm video El Nino mạnh lên nhanh chóng, Việt Nam đối mặt với nắng nóng kỷ lục và hạn hán:

#Chữa trị ho ra máu cấp cứu #Nút động mạch phế quản DSA #Bệnh lý phổi và biến chứng #Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm #Quản lý bệnh lý hô hấp mạn tính

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bệnh nhân ho ra máu nguy kịch được cứu sống nhờ kỹ thuật nút động mạch phế quản DSA

Lần đầu tiên, kỹ thuật nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) được triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để cấp cứu thành công một trường hợp ho ra máu mức độ nặng.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân H. (63 tuổi) tới khám tại Viện Điện quang Chẩn đoán và Can thiệp - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngày 28/6 trong tình trạng ho ra máu liên tục.

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh có tiền sử lao phổi và lạm dụng rượu nhiều năm. Lần ho đầu tiên, lượng máu ước tính khoảng 150 ml, sau đó tiếp tục xuất hiện nhiều đợt ho ra máu với thể tích khoảng 50 ml mỗi lần.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Kịp thời cứu trẻ 3 tuổi nuốt đoạn kẽm nhung dài 2cm

Phụ huynh để xa tầm với của trẻ các loại vật dụng, thuốc, hóa chất và không cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi chơi đồ chơi vật sắc nhọn, kích cỡ nhỏ dẫn đến hóc dị vật.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu thành công một trẻ hóc dị vật đường thở là đoạn kẽm nhung dài 2cm.

Theo đó, lúc 18h07 ngày 3/4, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận một trường hợp trẻ Tr. T. N. 3 tuổi, nam, ngụ ở xã Tân Phước, Đồng Tháp trong tình trạng khó thở.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới