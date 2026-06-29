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Sống Khỏe

Bệnh nhân ho ra máu nguy kịch được cứu sống nhờ kỹ thuật nút động mạch phế quản DSA

Lần đầu tiên, kỹ thuật nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) được triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để cấp cứu thành công một trường hợp ho ra máu mức độ nặng.

Thúy Nga

Bệnh nhân Nguyễn Xuân H. (63 tuổi) tới khám tại Viện Điện quang Chẩn đoán và Can thiệp - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngày 28/6 trong tình trạng ho ra máu liên tục.

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh có tiền sử lao phổi và lạm dụng rượu nhiều năm. Lần ho đầu tiên, lượng máu ước tính khoảng 150 ml, sau đó tiếp tục xuất hiện nhiều đợt ho ra máu với thể tích khoảng 50 ml mỗi lần.

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Can thiệp nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) lồng ngực cho thấy, động mạch phế quản phải giãn bất thường là nguyên nhân trực tiếp gây xuất huyết đường hô hấp.

Bệnh nhân được chỉ định nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

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Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua đường vào từ động mạch đùi, một ống thông siêu nhỏ được đưa đến chính xác nhánh động mạch phế quản bị tổn thương. Sau khi xác định vị trí chảy máu trên hệ thống DSA, ê-kíp sử dụng vật liệu tắc mạch (keo sinh học) để bít kín mạch máu đang xuất huyết.

Ngay sau can thiệp, tình trạng ho ra máu được kiểm soát hoàn toàn, các chỉ số hô hấp và huyết động của người bệnh ổn định.

Theo các chuyên gia, nút động mạch phế quản là phương pháp điều trị ít xâm lấn, có hiệu quả cao trong kiểm soát ho ra máu mức độ nặng. Kỹ thuật giúp cầm máu nhanh, hạn chế nguy cơ mất máu, suy hô hấp và giảm nhu cầu phẫu thuật ở nhiều trường hợp.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ca bệnh này cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa chẩn đoán hình ảnh và can thiệp mạch DSA trong xử trí cấp cứu. Việc điều trị thành công ngay tại địa phương giúp người bệnh tránh được những rủi ro trong quá trình chuyển tuyến, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu.

Khi nào ho ra máu cần cấp cứu?

- Ho ra lượng máu từ trung bình đến nhiều hoặc ho ra máu liên tiếp.

- Khó thở, tím tái, đau ngực, choáng váng sau khi ho ra máu.

- Người có tiền sử lao phổi, giãn phế quản, bệnh phổi mạn tính hoặc ung thư phổi xuất hiện ho ra máu.

- Không tự ý cầm máu tại nhà hoặc trì hoãn đến bệnh viện vì máu có thể tràn vào đường thở, gây suy hô hấp cấp và đe dọa tính mạng.

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(Nguồn: Nhân Dân)

#Kỹ thuật can thiệp mạch phế quản #Chữa ho ra máu mức độ nặng #Ứng dụng hệ thống DSA trong cấp cứu #Phát triển kỹ thuật y tế tại Ninh Bình #Điều trị bệnh phổi và xuất huyết phế quản

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