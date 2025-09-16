Hộ kinh doanh Tam Tân 'một mình một ngựa' trúng gói thầu gần 6 tỷ

Chỉ một mình tham gia, Hộ kinh doanh Cơ sở Tam Tân đã được Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn phê duyệt trúng gói thầu mua sắm văn phòng phẩm trị giá gần 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là một nhà thầu rất "quen mặt" tại các bệnh viện ở TP.HCM.

Mới đây, ông Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, đã ký quyết định số 817/QĐ-BVHM ngày 12/09/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm văn phòng phẩm, in ấn phẩm, vật tư điện nước năm 2025" (mã thông báo mời thầu IB2500342986). Đơn vị trúng thầu là Hộ kinh doanh Cơ sở Tam Tân (mã số thuế: 0304116599).

Nguồn MSC

Gói thầu này có giá được duyệt là 5.922.603.000 đồng, sử dụng nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện. Hộ kinh doanh Cơ sở Tam Tân đã trúng thầu với giá 4.525.652.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 23,59% so với giá gói thầu.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là tại thời điểm mở thầu vào 09:00 ngày 25/08/2025, theo biên bản được công bố công khai, chỉ có duy nhất Hộ kinh doanh Cơ sở Tam Tân là nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và sau đó trúng thầu, dù không vi phạm quy trình, nhưng đang khiến dư luận quan tâm về tính cạnh tranh và minh bạch của gói thầu.

Được biết, gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phú Gia Hưng , và đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát.

"Gương mặt thân quen" tại các bệnh viện

Theo tìm hiểu, Hộ kinh doanh Cơ sở Tam Tân (địa chỉ tại phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) do bà Ngô Mỹ Hoa làm đại diện, được thành lập từ năm 2005. Mặc dù hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh, đơn vị này lại có một lịch sử tham gia đấu thầu rất đáng nể.

Thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Hộ kinh doanh Cơ sở Tam Tân đã tham gia tổng cộng 589 gói thầu, trong đó trúng 325 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) lên tới hơn 445 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 15/9), nhà thầu này đã tham gia 71 gói thầu và được công bố trúng ít nhất 31 gói. Hoạt động của Hộ kinh doanh Cơ sở Tam Tân đặc biệt sôi nổi trong lĩnh vực cung cấp vật tư, văn phòng phẩm, đồ vải... cho các cơ sở y tế, chủ yếu tập trung tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Địa bàn hoạt động quen thuộc nhất của nhà thầu này là TP.HCM, với 366 gói thầu đã tham gia, trúng 171 gói, tổng giá trị hơn 258 tỷ đồng.

Tỷ lệ trúng thầu ấn tượng tại một số chủ đầu tư

Phân tích sâu hơn về dữ liệu đấu thầu cho thấy một quy luật đáng chú ý về tần suất trúng thầu của Hộ kinh doanh Cơ sở Tam Tân tại một số chủ đầu tư nhất định.

Cụ thể, tại Bệnh viện Nhân dân 115, nhà thầu này dường như không có đối thủ khi tham gia 16 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 16 gói. Tương tự, tại Bệnh viện Quận Bình Tân, Hộ kinh doanh Cơ sở Tam Tân cũng đạt tỷ lệ trúng 100% với 15/15 gói thầu đã tham gia.

Tại các bệnh viện lớn khác như Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh Viện Chợ Rẫy, nhà thầu này cũng là một "gương mặt thân quen" với tỷ lệ trúng thầu cao, lần lượt là 16/22 gói và 16/31 gói.

Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao, thậm chí là tuyệt đối ở một số bên mời thầu, cùng với hiện tượng "một mình một ngựa" về đích như tại gói thầu của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, đặt ra câu hỏi về môi trường cạnh tranh trong các gói thầu này.

Góc nhìn từ chuyên gia và quy định pháp luật

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương - Đoàn Luật sư TP HCM cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 luôn đề cao các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự không phải là tình huống bị cấm, nhưng để đảm bảo các nguyên tắc trên, cần xem xét kỹ lưỡng quá trình mời thầu có thực sự công khai, rộng rãi, và hồ sơ mời thầu có tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham gia hay không."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định: "Dữ liệu lịch sử đấu thầu là một kênh thông tin quan trọng để đánh giá tính minh bạch của thị trường. Một nhà thầu có tần suất trúng thầu dày đặc, tập trung ở một vài chủ đầu tư 'ruột' là một dấu hiệu cần được các chủ đầu tư quan tâm. Việc này nhằm làm rõ lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đến từ năng lực thực sự hay từ các mối quan hệ khác, từ đó đảm bảo môi trường đấu thầu lành mạnh."

Hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập luôn cần sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo mỗi đồng vốn được chi tiêu một cách hiệu quả nhất. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.