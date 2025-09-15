Gói thầu tại An Giang: Nhà thầu duy nhất trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm 2,83%

Công ty Xây dựng TTĐ trong vai trò liên danh vừa là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu hơn 7,3 tỷ đồng của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn An Giang, với tỷ lệ tiết kiệm 2,83%

Ngày 03/09/2025, ông Trang Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang, đã ký Quyết định số 288/QĐ-TTN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08: Thi công xây dựng Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước Công Sự + U Minh Thượng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Trạm cấp nước Công Sự + U Minh Thượng, với giá trúng thầu là 7.350.000.000 đồng.

Quyết định số 288/QĐ-TTN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08: Thi công xây dựng Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước Công Sự + U Minh Thượng. Nguồn: MSC

Điều đáng chú ý, gói thầu này có giá được duyệt là 7.564.276.775 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,83%, một con số khá khiêm tốn.

Gói thầu hơn 7,3 tỷ đồng và kịch bản “một mình một ngựa”

Theo các tài liệu liên quan, Gói thầu số 08 thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước Công sự + U Minh Thượng", được mời thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu ngày 11/08/2025, biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia là Liên danh Trạm cấp nước Công Sự + U Minh Thượng.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 08/BCĐG-TH ngày 26/08/2025 do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Xây dựng Tân Hiệp lập, đã kết luận hồ sơ của nhà thầu này là hợp lệ, đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Trên cơ sở đó, tổ chuyên gia đã đề nghị chủ đầu tư xem xét và phê duyệt kết quả.

Việc một gói thầu xây lắp có giá trị lớn nhưng chỉ thu hút được sự quan tâm của một nhà thầu duy nhất khiến dư luận đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch. Liệu thông tin mời thầu đã được phổ biến rộng rãi, hay các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu có thể đã gây khó khăn cho các nhà thầu tiềm năng khác?

Chân dung nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu ấn tượng

Thành viên đứng đầu trong liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Tư vấn Xây dựng TTĐ (MSDN: 1702209124), do ông Dương Chí Điền làm giám đốc. Dù mới thành lập từ cuối năm 2022, doanh nghiệp này đã cho thấy một "bộ sưu tập" thành tích đấu thầu đáng nể.

Theo dữ liệu, tính đến nay, Công ty TTĐ đã tham gia 52 gói thầu và trúng 25 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 48,08%. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) lên đến hơn 42,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2025, phong độ của Công ty TTĐ càng ấn tượng hơn khi tham gia 8 gói thầu và đã được công bố trúng tới 6 gói, đạt tỷ lệ thắng 75%. Các gói thầu đã trúng rất đa dạng, từ những gói sửa chữa nhỏ vài chục triệu đồng tại các trường học, cho đến các gói xây lắp quy mô hàng tỷ đồng, chủ yếu tại địa bàn tỉnh An Giang.

Những mối quan hệ và sự lặp lại đáng chú ý

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty TTĐ cho thấy một quy luật đáng quan tâm về mối quan hệ với các bên mời thầu. Doanh nghiệp này có tần suất tham gia và trúng thầu cao tại các gói thầu do một số công ty tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điển hình là tại các gói thầu do Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cao Huỳnh Phát mời thầu, Công ty TTĐ đã tham gia 7 lần và trúng 4 lần . Tương tự, tại các gói thầu do Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương mời, doanh nghiệp này cũng tham gia 7 lần và trúng 4 lần. Sự lặp lại này, dù không vi phạm quy định, cũng làm dấy lên trong giới chuyên gia những băn khoăn về tính khách quan.

Bên cạnh đó, trong các cuộc đối đầu, Công ty TTĐ thường xuyên "chạm trán" với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phát Kiên Giang. Trong 8 lần đối đầu, Công ty TTĐ thắng 4 lần, cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai doanh nghiệp này tại các gói thầu địa phương .

Góc nhìn từ các quy định pháp luật

Trao đổi về vấn đề này với Báo Tri thức và Cuộc sống dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc chỉ có một nhà thầu tham gia và được xem xét, trao thầu là hoàn toàn có thể xảy ra và không trái luật, miễn là quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện công khai, minh bạch và hồ sơ dự thầu của nhà thầu đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, bản chất của đấu thầu là cạnh tranh. Việc thiếu vắng sự cạnh tranh có thể không tạo ra hiệu quả kinh tế tốt nhất".

Dưới góc độ chuyên gia, ông Đỗ Phạm Giang, một chuyên gia về đấu thầu, nhận định: “Tỷ lệ tiết kiệm là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả của công tác đấu thầu. Một tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặc biệt trong bối cảnh chỉ có một nhà thầu, cho thấy giá dự thầu của nhà thầu rất sát với giá gói thầu do chủ đầu tư đưa ra. Điều này đặt ra yêu cầu cần xem xét kỹ lưỡng hơn nữa khâu lập, thẩm định dự toán và giá gói thầu để đảm bảo tính đúng, tính đủ và phù hợp với giá thị trường, tránh gây lãng phí ngân sách nhà nước”.

Những dấu hiệu như nhà thầu duy nhất, tỷ lệ tiết kiệm thấp hay sự "quen mặt" ở một số chủ đầu tư/bên mời thầu nhất định... là những vấn đề cần được các chủ đầu tư quan tâm, rà soát. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả, để mỗi đồng vốn đầu tư công đều được sử dụng một cách tối ưu.