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Hàng loạt cơ sở vi phạm trong kinh doanh dược phẩm tại TPHCM bị xử lý

Các cơ sở thuốc tại TP HCM bị xử phạt vì bán thuốc không đạt tiêu chuẩn, không có biện pháp cách ly phù hợp, nhằm tăng cường kiểm soát ngành dược.

Bình Nguyên

​Sở Y tế TP HCM vừa công khai các quyết định xử phạt loạt đơn vị vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang (11/9 Ngô Quang Huy, phường An Khánh, TP HCM) bị xử phạt 30 triệu đồng do bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế của cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

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Danh sách các đơn vị vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình

Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Ngọc Thảo (219F Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên, TP HCM) bị xử phạt 36,5 triệu đồng do không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Phước Kim (N37/14 Cư xá Phú Lâm A, phường Phú Lâm, TP HCM) bị xử phạt 32,5 triệu đồng do không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc số 4 (1515 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP HCM) bị phạt 15 triệu đồng do không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cùng vi phạm trong lĩnh vực Dược, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Y tế Phúc An (số 15, đường số 19, phường Bình Phú, TP HCM) bị xử phạt 19 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc An Vĩnh Phát (số 918B Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP HCM) bị xử phạt 19 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc số 4 (1515 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP HCM) bị xử phạt 15 triệu đồng do không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài ra, các Hộ kinh doanh Nhà thuốc Lộc An, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Tân Thanh Anh, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Chợ SinCo, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Quang Vinh,Hộ kinh doanh Nhà thuốc Phúc Nhân đều bị xử phạt 4 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

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