4 mẫu tai nghe xịn giá 300k đáng mua nhất

4 mẫu tai nghe xịn giá 300k đáng mua nhất

Trong tầm giá 300.000 đồng, nhiều mẫu tai nghe true wireless gây ấn tượng với chất lượng âm thanh, pin bền và tính năng đa dạng cho nhu cầu hằng ngày.

1. Ugreen Dots nổi bật với chuẩn Bluetooth 6.0, mang lại kết nối ổn định và tiết kiệm năng lượng. (Ảnh: Genk)
Tai nghe này có chất âm cân bằng, cùng hệ thống 4 mic giúp đàm thoại rõ ràng, phù hợp nghe nhạc và họp online.(Ảnh: Genk)
2. Baseus Bass BS2 Lite tập trung vào dải trầm mạnh mẽ, tạo âm thanh dày và sôi động cho nhạc pop, EDM.
Với pin tổng 40 giờ và chuẩn chống nước IPX5, đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng năng động.
3. Edifier X2S có thời lượng pin 26 giờ, hỗ trợ khử tiếng ồn khi đàm thoại trong không gian công cộng.
Chất âm dễ nghe, thiết kế gọn gàng giúp X2S phù hợp với nhạc nhẹ, podcast và sử dụng lâu dài.
4. Soundcore R50i trang bị driver 10 mm, mang lại âm lượng lớn và âm thanh đầy đặn trong tầm giá.
Tai nghe này dùng Bluetooth 5.3, pin 30 giờ, hướng tới trải nghiệm nghe “đã tai” cho nhạc và video. (Ảnh: Vatvostudio)
Thiên Trang (TH)
