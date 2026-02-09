30 năm lần đầu NVIDIA “bỏ game thủ”, dồn toàn lực cho AI

Hà Nội

Số hóa

Lần đầu từ thập niên 1990, NVIDIA không tung GPU chơi game mới suốt một năm, khi khủng hoảng bộ nhớ buộc hãng ưu tiên AI thay vì game thủ.

Thiên Trang (TH)
Lần đầu tiên sau gần 30 năm, NVIDIA được cho là sẽ không ra mắt bất kỳ GPU chơi game mới nào trong suốt năm 2026.
Theo The Information, hãng đã tạm dừng toàn bộ kế hoạch GPU phổ thông, chấm dứt chu kỳ mỗi năm đều có sản phẩm mới cho game thủ.
Nguyên nhân không đến từ công nghệ đồ họa, mà xuất phát từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt DRAM và bộ nhớ đồ họa trong ngành bán dẫn.
Trước nguồn lực khan hiếm, NVIDIA chọn dồn bộ nhớ cho chip AI - mảng mang lại giá trị kinh tế vượt trội so với gaming.
Dự án “Kicker”, bản làm mới của RTX 50, dù đã hoàn tất thiết kế nhưng bị hoãn vô thời hạn vì chi phí bộ nhớ không còn hợp lý.
Không chỉ vậy, sản lượng GPU RTX 50 hiện tại cũng bị cắt giảm, khiến giá card chơi game tăng cao và ngày càng khó mua đúng giá niêm yết.
Theo giới trong ngành, thế hệ GPU tiếp theo mang tên mã Rubin, tức RTX 60, có thể bị lùi đến cuối năm 2027, tạo khoảng trống dài kỷ lục giữa các thế hệ.
Khi doanh thu trung tâm dữ liệu đã vượt 51 tỷ USD và gaming chỉ còn chiếm chưa đầy 8%, NVIDIA đang chính thức chuyển mình thành một “đế chế AI”, còn game thủ trở thành di sản hơn là ưu tiên.
