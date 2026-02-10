Hà Nội

Sony Xperia 1 huyền thoại màn hình 4K bất tử

Số hóa

Ra mắt từ 2021, Xperia 1 với màn hình 4K sắc nét 643 PPI vẫn chưa có đối thủ, ngay cả iPhone 17 Pro Max cũng phải chào thua.

Thiên Trang (TH)
Sony Xperia 1 từng gây sốc khi mang màn hình 4K lên kích thước chỉ 6,5 inch. (Ảnh: MUO)
Với mật độ điểm ảnh 643 PPI, máy vượt xa iPhone 17 Pro Max và Pixel 10 Pro.(Ảnh: MUO)
Tổng cộng 6,4 triệu điểm ảnh kết hợp OLED 120Hz mang lại trải nghiệm thị giác đỉnh cao.(Ảnh: MUO)
Người dùng có thể đọc sách, xem video hay đa nhiệm chia đôi màn hình cực mượt.(Ảnh: MUO)
Xperia 1 III sở hữu Snapdragon 888, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB cùng cụm camera chuyên nghiệp.
Máy đạt chuẩn IP65/IP68, pin 4500mAh, sạc nhanh 30W và vẫn giữ giắc tai nghe 3.5mm.
Sony đã ngừng màn hình 4K từ Xperia 1 V năm 2023, nhưng các thế hệ trước vẫn là “huyền thoại sống”.
Với khả năng hiển thị vượt ngưỡng, Xperia 1 vẫn là lựa chọn hoàn hảo cho đọc sách, xem phim và giải trí đa phương tiện.
Thiên Trang (TH)
#Sony Xperia 1 #màn hình 4K #smartphone cao cấp #độ phân giải #giải trí đa phương tiện #màn hình OLED

