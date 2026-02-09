Hà Nội

Bill Gates chỉ ra nghề “bất tử” trước AI suốt 100 năm

Số hóa

Bill Gates chỉ ra nghề “bất tử” trước AI suốt 100 năm

Giữa làn sóng lo ngại AI xóa sổ việc làm, Bill Gates khẳng định lập trình vẫn là nghề con người nắm giữ tuyệt đối, kể cả 100 năm tới.

Thiên Trang (TH)
Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi sâu sắc thị trường lao động toàn cầu và làm dấy lên nỗi lo mất việc trên diện rộng.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài France Inter, tỷ phú Bill Gates cho rằng không phải mọi nghề đều có thể bị AI thay thế.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông khẳng định lập trình sẽ vẫn là công việc do con người đảm nhiệm hoàn toàn, kể cả sau 100 năm nữa.
Theo Bill Gates, bản chất của lập trình nằm ở tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề phức tạp và phán đoán tinh tế khi gỡ lỗi.
AI có thể hỗ trợ viết mã, phát hiện lỗi hay tối ưu thuật toán, nhưng không thể tự xác định đúng bài toán và chịu trách nhiệm cho kết quả cuối cùng.
Ông cũng nhấn mạnh các lĩnh vực như sinh học và năng lượng vẫn cần sự tham gia sâu của con người dù có sự hỗ trợ của AI.
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, AI có thể khiến 85 triệu việc làm biến mất nhưng đồng thời tạo ra 97 triệu việc làm mới vào năm 2030.
Bill Gates cho rằng thách thức lớn nhất không phải AI thay thế con người, mà là cách xã hội thích ứng và quản trị sự chuyển dịch kỹ năng này.
Thiên Trang (TH)
