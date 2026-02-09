Hà Nội

Vivo ra mắt smartphone "quái vật" gaming cao cấp iQOO 15 Ultra

Số hóa

iQOO 15 Ultra đánh dấu lần đầu tiên dòng iQOO có phiên bản Ultra đúng nghĩa, với quạt tản nhiệt chủ động, chip Snapdragon đầu bảng và pin dung lượng lớn.

Tuệ Minh
iQOO, thương hiệu con của Vivo, vừa chính thức giới thiệu iQOO 15 Ultra, mẫu smartphone cao cấp nhất từ trước tới nay của hãng. Đây là chiếc iQOO đầu tiên được trang bị quạt tản nhiệt chủ động và cũng là model đầu tiên được gắn hậu tố Ultra, thay thế vai trò đầu bảng vốn thuộc về các phiên bản Pro trước đây.
Sức mạnh của iQOO 15 Ultra đến từ Snapdragon 8 Elite Gen 5, tương tự iQOO 15 tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nằm ở hệ thống tản nhiệt Ice Dome với quạt kích thước 17 x 17 mm, lưu lượng gió đạt 0,315 cfm.
Máy sử dụng RAM LPDDR5X tốc độ 10.667 Mbps, bộ nhớ UFS 4.1 và đi kèm chip gaming Q3, đảm nhiệm việc nâng độ phân giải và tạo khung hình khi chơi game.
Định hướng gaming được thể hiện rõ với cặp phím trigger cảm ứng 600 Hz ở cạnh bên, hỗ trợ thao tác chạm và vuốt tùy chỉnh.
Thiết bị còn có động cơ rung trục kép, loa stereo Dolby Atmos và dải đèn RGB đặt tại cụm camera sau. Theo công bố, máy đã được thử nghiệm với bảy tựa game phổ biến và duy trì mức 144 fps ổn định ngay cả khi livestream.
iQOO 15 Ultra cũng là smartphone đầu tiên chạy Honor of Kings ở thiết lập Ultra Quality với 144 fps, trong khi nhiệt độ mặt lưng được kiểm soát ở mức 41,5 độ C.
Mặt trước của máy là màn hình OLED LTPO 6,85 inch tần số quét 144 Hz, sử dụng tấm nền Samsung M14. Màn hình hỗ trợ Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, Zreal, bao phủ 118% không gian màu P3, độ sáng toàn màn hình đạt tối đa 2.600 nit và hỗ trợ DC dimming. Tần số lấy mẫu cảm ứng đa điểm đạt 480 Hz, phục vụ tốt cho nhu cầu chơi game.
iQOO 15 Ultra được trang bị pin dung lượng 7.400 mAh với mật độ năng lượng 867 Wh/L. Máy dày 8,7 mm và nặng 227 g. Công nghệ sạc nhanh FlashCharge 100 W có dây, hỗ trợ PPS 55 W và sạc không dây 40 W. Để so sánh, iQOO 15 tiêu chuẩn mỏng 8,1 mm, nặng 215 g và dùng pin 7.000 mAh với thông số sạc tương tự.
Về camera, iQOO 15 Ultra sở hữu cụm ba camera sau 50 MP gồm camera chính IMX921 kích thước 1/1,56 inch có OIS CIPA 4.5, camera tele 3x 50 MP kích thước 1/1,95 inch khẩu độ f/2.65 cũng có OIS và camera góc siêu rộng 50 MP góc nhìn 107 độ. Camera trước có độ phân giải 32 MP khẩu độ f/2.2. Cấu hình camera này gần như giống hệt iQOO 15.
Một điểm đáng chú ý là dù có quạt tản nhiệt, iQOO 15 Ultra vẫn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68 và IP69. Máy còn được trang bị cảm biến vân tay siêu âm thế hệ mới, NFC và ba ăng ten Wi-Fi nhằm đảm bảo kết nối ổn định.
Tại Trung Quốc, iQOO 15 Ultra hiện cho đặt trước với hai màu là bạc 2049 và đen 2077. Phiên bản 16 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong có giá 5.700 tệ, tương đương khoảng 21,1 triệu đồng.
Bản 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong có giá 6.000 tệ, tương đương khoảng 22,2 triệu đồng. Bản 16 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong có giá 7.000 tệ, tương đương khoảng 25,9 triệu đồng. Cao nhất là bản 24 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong, giá 7.700 tệ, tương đương khoảng 28,5 triệu đồng. Hiện chưa có thông tin về việc máy sẽ được bán ra ngoài Trung Quốc.
Cận cảnh quái vật chơi game iQOO 15 Ultra vừa ra mắt.
Tuệ Minh
