Bộ ba nữ thần Esports rực rỡ tại WeChoice 2025

Số hóa

Bộ ba nữ thần Esports rực rỡ tại WeChoice 2025

Phương Thảo, Minh Nghi và Mai Dora gây bão mạng khi khoe sắc trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025, khẳng định vị thế Esports trong văn hóa đại chúng.

Thiên Trang (TH)
Tối 7/2, WeChoice Awards 2025 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của showbiz Việt.
Tâm điểm thảm đỏ thuộc về bộ ba nữ MC Esports: Phương Thảo, Minh Nghi và Mai Dora.
Sự xuất hiện của họ khẳng định Esports đã bước ra khỏi khuôn khổ game, hòa nhập vào dòng chảy văn hóa đại chúng.
Minh Nghi diện áo dài truyền thống, sánh vai cùng chồng Bomman, ghi điểm với phong cách tinh tế.
Phương Thảo chọn trang phục ngọt ngào, tinh tế, cùng nụ cười rạng rỡ khiến truyền thông không thể rời mắt.
Mai Dora nổi bật với vẻ đẹp nóng bỏng, chiếc váy tôn đường cong tạo nên điểm nhấn đầy năng lượng.
Khoảnh khắc cả ba cùng hội tụ đã tạo nên loạt hình ảnh viral mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Sự hiện diện của họ không chỉ là màn khoe sắc, mà còn là minh chứng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Esports Việt.
#Esports #WeChoice Awards #Phương Thảo #Minh Nghi #Mai Dora #thảm đỏ

