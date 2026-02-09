Hà Nội

'Siêu xe bay' chạy điện lớn nhất thế giới chở được đến 10 người

Số hóa

AutoFlight, được sự hỗ trợ của CATL, đã giới thiệu mẫu eVTOL 5 tấn chở 10 người, mở đường cho thương mại hóa ô tô bay tại Trung Quốc.

Tuệ Minh
Công ty hàng không AutoFlight của Trung Quốc, được hậu thuẫn bởi ông lớn pin xe điện Contemporary Amperex Technology (CATL), đang trở thành biểu tượng cho tham vọng của Trung Quốc đại lục trong thị trường “ô tô bay”- một phần trong chiến lược lớn nhằm chiếm lĩnh nền kinh tế tầm thấp.
Công ty có trụ sở tại Thượng Hải này đã ra mắt Matrix - một mẫu máy bay điện cất và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) thuộc phân khúc 5 tấn. AutoFlight cho biết đây hiện là eVTOL lớn nhất thế giới, sau khi mẫu máy bay này hoàn tất chuyến bay trình diễn tại cơ sở thử nghiệm ở Côn Sơn, thành phố giáp ranh Thượng Hải.
Chiếc máy bay có sải cánh 20 mét, dài 17,1 mét và cao 3,3 mét. Máy bay được phát triển với 2 cấu hình: vận chuyển hành khách và logistics hạng nặng. Phiên bản chở khách có thể chở tối đa 10 người, đánh dấu bước mở rộng đáng kể về quy mô trong một ngành vốn chủ yếu xoay quanh các mẫu eVTOL nhỏ hơn, nặng 1,5-3 tấn và chỉ chở được 4-6 hành khách.
AutoFlight gia nhập nhóm các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực eVTOL thương mại, cùng với Ehang, Aridge - đơn vị ô tô bay của Xpeng và Aerofugia thuộc Geely.
Trung Quốc hiện đang đẩy nhanh việc xây dựng các tiêu chuẩn dành cho nhà sản xuất và đơn vị vận hành trong nước, với mục tiêu sớm quản lý không phận khi nền kinh tế tầm thấp dần hình thành.
10 cơ quan chính phủ, trong đó có cơ quan quản lý thị trường và Bộ Giao thông Vận tải, đã phối hợp ban hành các hướng dẫn nhằm thiết lập những tiêu chuẩn cơ bản vào năm 2027, và xây dựng hơn 300 tiêu chuẩn vào năm 2030. Các tiêu chuẩn này sẽ bao phủ 5 lĩnh vực cốt lõi, gồm máy bay, hạ tầng, quản lý không lưu, giám sát an toàn và các kịch bản ứng dụng.
Được thành lập vào năm 2017, AutoFlight hiện tập trung vào vận tải hàng hóa, nhưng sau đó lại nhận thấy tiềm năng lớn trong mảng vận chuyển hành khách, ông Xie Jia, Phó Chủ tịch cấp cao của AutoFlight, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
Theo ông Xie, máy bay chở khách chiếm 70% tổng số đơn đặt hàng của AutoFlight, dù quá trình chứng nhận vẫn đang được tiến hành. Ông cho biết công ty kỳ vọng sẽ giành được chứng nhận cho mục đích chở khách trong vòng 1 đến 2 năm tới.
Để được đưa vào khai thác thương mại, eVTOL phải nhận được 3 loại phê duyệt. Trong thời gian chờ hoàn tất toàn bộ quy trình chứng nhận, AutoFlight đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước cho các mẫu máy bay chở khách giao trong tương lai. Chính quyền một số đô thị trong nước cũng đặt hàng các thiết kế chuyên dụng như chữa cháy, cứu hộ v.v..
Các mẫu eVTOL trước đây của công ty bao gồm CarryAll - phục vụ logistics tự động, và Prosperity - dành cho vận tải hàng không. Trong đó, mẫu CarryAll nặng 2 tấn đã giành được đầy đủ 3 chứng nhận tại Trung Quốc, trở thành eVTOL duy nhất trên thế giới thuộc phân khúc tấn đạt được sự phê duyệt của cơ quan quản lý.
Năm nay được xem là thời điểm then chốt đối với các nhà sản xuất eVTOL trong việc chuyển đổi từ nguyên mẫu sang sản phẩm, trong bối cảnh chính quyền địa phương và các hãng sản xuất phương tiện đang thúc đẩy khai thác thương mại. Trung Quốc có thể chứng kiến chiếc ô tô bay đầu tiên chở hành khách trả tiền vào năm nay với bảy nhà sản xuất dự kiến bắt đầu bàn giao trước cuối năm.
Đối với AutoFlight, mục tiêu dài hạn là “dân chủ hóa bầu trời”. Ông Xie cho biết chi phí di chuyển bằng đường hàng không trong tương lai có thể tương đương các dịch vụ gọi xe cao cấp trên mặt đất, dù việc triển khai trên quy mô lớn vẫn còn cách 3 đến 5 năm.
Công ty cũng đang hướng tới các thị trường nước ngoài, đặc biệt là những khu vực có cơ sở hạ tầng còn yếu. Nhiều quốc gia có hạ tầng kém phát triển, như các quốc đảo và khu vực miền núi. Công ty này xác định Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Trung Đông là những mục tiêu mở rộng then chốt.
Các mẫu eTVOL của Autoflight trình diễn mãn nhãn trên bầu trời.
