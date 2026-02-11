Razer Basilisk V3 Pro 35K Phantom White, chuột gaming xuyên thấu ma mị

Razer Basilisk V3 Pro 35K Phantom White kết hợp hiệu năng gaming đỉnh cao với lớp vỏ xuyên thấu trắng độc đáo, biến chuột thành món décor công nghệ đúng nghĩa.
Moya, robot AI mới của DroidUp, sở hữu làn da ấm áp, biểu cảm tự nhiên và giao tiếp bằng mắt, dự kiến ra mắt cuối 2026 với giá gần 500 triệu đồng.
CATL vừa giới thiệu công nghệ pin 5C mới với tuyên bố giữ được khoảng 80% dung lượng sau 3.000 chu kỳ sạc-xả, mở ra kỳ vọng cải thiện độ bền pin xe điện.
Muốn mua smartphone Android phù hợp ngân sách và nhu cầu? Hãy áp dụng những nguyên tắc đơn giản để chọn máy vừa túi tiền mà vẫn đáp ứng tốt.
CORSAIR GALLEON 100 SD gây chú ý khi tích hợp Stream Deck và màn hình LCD ngay trên bàn phím, hướng tới trải nghiệm “tất cả trong một” cho game thủ cao cấp.
Sự xuất hiện của các hot girl AI với diện mạo và giọng hát chân thật đang gây bão mạng, nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn đáng lo ngại.
Ra mắt từ 2021, Xperia 1 với màn hình 4K sắc nét 643 PPI vẫn chưa có đối thủ, ngay cả iPhone 17 Pro Max cũng phải chào thua.
Phát biểu "Tiền không mua được hạnh phúc" của Elon Musk gây tranh luận lớn, dù ông vừa trở thành người đầu tiên sở hữu hơn 800 tỷ USD.
Trong thử nghiệm của CNET với 35 mẫu smartphone, iPhone 17 Pro Max đạt thời lượng pin thực tế cao nhất, vượt qua nhiều đối thủ pin lớn hơn.
Trong tầm giá 300.000 đồng, nhiều mẫu tai nghe true wireless gây ấn tượng với chất lượng âm thanh, pin bền và tính năng đa dạng cho nhu cầu hằng ngày.
iQOO 15 Ultra đánh dấu lần đầu tiên dòng iQOO có phiên bản Ultra đúng nghĩa, với quạt tản nhiệt chủ động, chip Snapdragon đầu bảng và pin dung lượng lớn.
AutoFlight, được sự hỗ trợ của CATL, đã giới thiệu mẫu eVTOL 5 tấn chở 10 người, mở đường cho thương mại hóa ô tô bay tại Trung Quốc.
Lần đầu từ thập niên 1990, NVIDIA không tung GPU chơi game mới suốt một năm, khi khủng hoảng bộ nhớ buộc hãng ưu tiên AI thay vì game thủ.
HONOR - thương hiệu Trung Quốc quen mặt người Việt - gây sốc khi vượt Apple và Samsung về tốc độ tăng trưởng toàn cầu.
Giữa làn sóng lo ngại AI xóa sổ việc làm, Bill Gates khẳng định lập trình vẫn là nghề con người nắm giữ tuyệt đối, kể cả 100 năm tới.
Sản xuất tới 60 điện thoại mỗi giây, Trung Quốc thống trị sản lượng toàn cầu nhưng lại đối mặt bài toán nan giải về thiết kế đồng hóa và công nghệ lõi.
Tháng 2 hứa hẹn sẽ là thời điểm bùng nổ cho thị trường smartphone khi nhiều thương hiệu lớn chuẩn bị ra mắt các sản phẩm mới.
Startup Pudu Robotics của Zhang Tao gây chú ý khi bàn giao hơn 100.000 robot ra 80 quốc gia, định giá vượt 1 tỷ USD.