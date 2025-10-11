Hà Nội

Cách bật tính năng “ẩn tin nhắn tuyệt đối” trên Zalo và Messenger

Zalo và Messenger đều có tính năng mã hóa đầu cuối giúp tin nhắn của bạn được bảo vệ tuyệt đối, ngay cả nhà cung cấp cũng không thể đọc được.

Trong kỷ nguyên số, nguy cơ bị đọc trộm tin nhắn riêng tư trên Zalo hay Messenger ngày càng tăng.
Giải pháp an toàn nhất chính là kích hoạt tính năng Mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption) có sẵn trên hai ứng dụng này.
Trên Zalo, người dùng cần bật thủ công cho từng cuộc trò chuyện bằng cách vào phần menu, chọn “Mã hóa đầu cuối” và kích hoạt. (Ảnh: Taimienphi.vn)
Sau khi bật, cuộc trò chuyện sẽ có biểu tượng ổ khóa, đảm bảo chỉ bạn và người nhận đọc được tin nhắn. (Ảnh: Taimienphi.vn)
Còn với Messenger, người dùng vào Cài đặt &gt; Quyền riêng tư &amp; an toàn &gt; Đoạn chat mã hóa đầu cuối &gt; Bộ nhớ an toàn để bật.
Messenger sẽ yêu cầu bạn tạo mã PIN 6 chữ số để bảo vệ toàn bộ lịch sử trò chuyện trên đám mây.
Nguyên lý hoạt động của mã hóa đầu cuối giống như việc khóa tin nhắn trong “hộp sắt” chỉ người gửi và người nhận có chìa.
Đừng quên ghi nhớ mã PIN của mình vì một khi quên, ngay cả Messenger cũng không thể giúp bạn mở lại chiếc “hộp sắt” này.(Ảnh: Taimienphi.vn)
Thiên Trang (TH)
