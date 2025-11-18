Nguy hiểm tiềm ẩn khi đăng xuất Zalo trên máy công cộng

Hà Nội

Đăng xuất Zalo trên máy tính công cộng không đủ an toàn, người dùng cần thêm bước bảo mật để tránh rủi ro.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người có thói quen đăng nhập Zalo trên máy tính công cộng để gửi tài liệu hoặc tải ảnh.
Tuy nhiên, việc nhấn “Đăng xuất” không đảm bảo xóa hoàn toàn dữ liệu đăng nhập khỏi thiết bị.
Cookie phiên đăng nhập của trình duyệt có thể khiến tài khoản tự động đăng nhập lại.
Nếu vô tình lưu mật khẩu trên trình duyệt, người khác dễ dàng truy cập trực tiếp vào tài khoản.
Nguy hiểm hơn, phần mềm keylogger có thể ghi lại toàn bộ thao tác bàn phím, bao gồm mật khẩu và mã OTP.
Lịch sử duyệt web, bộ nhớ tạm và file trung gian cũng có thể để lại dấu vết đăng nhập.
Người dùng cần xóa phiên đăng nhập từ điện thoại, đổi mật khẩu và bật xác thực hai lớp để bảo mật.
Đăng xuất chỉ là bước đầu, các thao tác bổ sung mới giúp bảo vệ tài khoản Zalo hiệu quả hơn.
