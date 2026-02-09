Hà Nội

Cụ bà U90 chai tay vì nghiện Zuma, 9x đọc là thấy tuổi thơ

Số hóa

Đôi tay chai sần của cụ bà ngoài 90 tuổi không phải vì lao động nặng nhọc, mà do gần 20 năm gắn bó với game bắn bi Zuma quen thuộc.

Thiên Trang (TH)
Hình ảnh đôi tay chai sần của một cụ bà U90 đang khiến cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi tò mò và thích thú.
Thay vì là dấu vết của lao động vất vả, những vết chai ấy lại đến từ niềm đam mê game bắn bi Zuma suốt gần hai thập kỷ.
Ở độ tuổi ngoài 90, bà vẫn chơi Zuma đều đặn, với số lần phá đảo nhiều đến mức người trong gia đình cũng không thể nhớ nổi.
Đôi tay đã quen căn chỉnh từng viên bi, phản xạ nhanh nhạy khiến nhiều game thủ trẻ cũng phải nể phục.
Zuma vốn là ký ức quen thuộc của thế hệ 8x, 9x đời đầu, từng “làm mưa làm gió” trên PC và điện thoại phổ thông.
Việc một người cao tuổi gắn bó lâu dài với tựa game này khiến không ít người vừa bất ngờ vừa bật cười vì quá dễ thương.
Gia đình từng phải nhờ bác sĩ khuyên bà hạn chế chơi game vì mỗi lần bắn trượt lại giật mình mạnh, có thể ảnh hưởng đến tim mạch.
Câu chuyện hài hước này cho thấy game không chỉ dành cho người trẻ, mà đôi khi còn là niềm vui tinh thần bền bỉ của cả một đời người.
