Elon Musk giàu nhất lịch sử nhưng vẫn không hạnh phúc

Số hóa

Elon Musk giàu nhất lịch sử nhưng vẫn không hạnh phúc

Phát biểu "Tiền không mua được hạnh phúc" của Elon Musk gây tranh luận lớn, dù ông vừa trở thành người đầu tiên sở hữu hơn 800 tỷ USD.

Thiên Trang (TH)
Elon Musk vừa được Forbes xác nhận là người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản vượt 800 tỷ USD.
Dù vậy, vị tỷ phú vẫn gây chú ý khi thừa nhận tiền bạc không mang lại hạnh phúc.
Bình luận của ông về câu nói nổi tiếng đã thu hút hơn 34 triệu người dùng chỉ trong vài giờ.
Câu nói “Tiền không mua được hạnh phúc” vốn có nguồn gốc từ triết gia Rousseau thế kỷ 18.
Ý nghĩa của nó nhấn mạnh hạnh phúc thực sự đến từ mối quan hệ, mục đích sống và sự thanh thản nội tâm.
Phát biểu của Musk đã châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội toàn cầu.
Nhiều người đồng tình, nhưng cũng có không ít ý kiến chỉ trích và phản biện gay gắt.
Hiện tượng này cho thấy ngay cả người giàu nhất thế giới cũng không thể dùng tiền để mua hạnh phúc trọn vẹn.
