Tiêu hủy hơn 900 con gia cầm nhiễm H5N1 ở Hà Tĩnh

Ngay sau khi dịch bùng phát, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy hơn 900 con gia cầm, đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng tại điểm dịch.

Hạo Nhiên

Ngày 10/2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dịch cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện tại địa bàn xã Cẩm Xuyên với hàng trăm con gia cầm bị ốm, chết, tiêu hủy.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 7/2 đến nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên địa bàn thôn 1 (xã Cẩm Xuyên). Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh) đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra tình hình dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân.

z7519495781004-59e2b66f7dd12a74442d88e336c0bab9-7019-5147.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và triển khai các biện pháp ngăn dịch cúm gia cầm lây sang người tại xã Cẩm Xuyên.

Đến ngày 8/2, có 2 mẫu gia cầm có kết quả xét nghiệm dương tính với virus type H5N1.

Hiện, tại thôn 1, xã Cẩm Xuyên đã có 27/123 hộ có gia cầm ốm, chết, tiêu hủy. Tổng số gia cầm ốm, chết đã được tiêu hủy là 902 con, trong đó có 872 con gà.

Để kịp thời xử lý môi trường, CDC tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cấp cho xã Cẩm Xuyên 100 kg Cloramin B để tiến hành tiêu độc khử trùng tại các hộ gia đình ở thôn 1.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân biết về triệu chứng, các biện pháp phòng cúm gia cầm và mối đe dọa về sức khỏe khi mắc bệnh.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan thú y trong việc phát hiện gia cầm chết; theo dõi hàng ngày, giám sát chặt chẽ các trường hợp có tiếp xúc gần với gia cầm để khi có các dấu hiệu sốt, ho, đau ngực, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời…

