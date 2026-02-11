Hà Nội

Robot AI Moya chân thật như người thật gây sốc

Số hóa

Moya, robot AI mới của DroidUp, sở hữu làn da ấm áp, biểu cảm tự nhiên và giao tiếp bằng mắt, dự kiến ra mắt cuối 2026 với giá gần 500 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
Công ty DroidUp tại Thượng Hải vừa giới thiệu Moya, robot AI mô phỏng sinh học đầu tiên trên thế giới.
Moya có lớp da silicone giữ nhiệt độ 32-36°C, tạo cảm giác ấm áp như người thật khi chạm vào.
Với chiều cao 1,65m và trọng lượng 32kg, robot này di chuyển với dáng đi mô phỏng tới 92% so với con người.
Điểm nhấn lớn nhất là khuôn mặt có khả năng tái tạo vi biểu cảm và duy trì giao tiếp bằng mắt tự nhiên.
Các video thử nghiệm cho thấy Moya có thể mỉm cười, gật đầu và phản ứng linh hoạt với môi trường.
Sự xuất hiện của Moya gây tranh luận mạnh mẽ, nhiều người kinh ngạc nhưng cũng lo ngại hiệu ứng “thung lũng kỳ lạ”.
DroidUp định vị Moya không chỉ là robot gia đình mà còn phục vụ y tế, giáo dục và chăm sóc người cao tuổi.
Dự kiến cuối năm 2026, Moya sẽ được bán với giá khoảng 1,2 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 500 triệu đồng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
