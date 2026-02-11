Hà Nội

Sống Khỏe

Cách nhận diện rượu giả để tránh nguy hiểm dịp lễ Tết

Chỉ với vài bước kiểm tra như độ trong, mức nước, bọt khí và thử cháy, bạn dễ dàng phân biệt rượu thật và giả, tránh rủi ro sức khỏe ngày Tết.

Bình Nguyên

Trong những bữa tiệc tất niên hay dịp lễ Tết, rượu thường là cầu nối cho những câu chuyện. Tuy nhiên, đằng sau những chai rượu có nhãn mác bóng bẩy có thể là những "sát thủ thầm lặng" được pha chế từ cồn công nghiệp, phẩm màu và hóa chất độc hại. Việc nhận diện rượu giả không chỉ đơn thuần là dựa vào cảm tính mà cần có sự quan sát tỉ mỉ dựa trên các nguyên tắc vật lý và hóa học cơ bản.

Quan sát dấu hiệu vật lý và bao bì thương mại

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc nhận diện rượu giả chính là quan sát ngoại quan. Các cơ sở sản xuất rượu lậu thường tái sử dụng vỏ chai thật nhưng quy trình đóng gói lại không thể đạt tới độ tinh xảo của dây chuyền chính hãng.

Kiểm tra tem rượu và dấu hiệu niêm phong: Đây là "chốt chặn" đầu tiên. Rượu ngoại nhập khẩu chính ngạch luôn có tem của Bộ Tài chính hoặc tem thông minh (QR Code) có thể quét để truy xuất nguồn gốc. Hãy quan sát kỹ phần niêm phong cổ chai. Nếu đường rãnh ở nắp chai có dấu hiệu bị trầy xước, nham nhở hoặc vết keo dán thừa, đó là dấu hiệu của việc nắp đã bị cạy mở và đóng lại thủ công.

Mức nước trong chai: Các hãng rượu lớn trên thế giới sử dụng dây chuyền đóng chai tự động cực kỳ chính xác, do đó mức nước (rượu) trong các chai cùng loại thường đều tăm tắp. Ngược lại, rượu giả được chiết rót thủ công nên mức nước giữa các chai trên cùng một kệ thường có sự chênh lệch rõ rệt (chai cao, chai thấp).

Ảnh minh họa/Internet

Màu sắc và độ trong của chất lỏng: Hãy đưa chai rượu ra trước nguồn sáng mạnh. Rượu thật luôn có độ trong suốt tuyệt đối, không có cặn lơ lửng. Nếu bạn thấy rượu có màu sắc vẩn đục, ngả màu lạ hoặc có các hạt li ti (cặn bẩn từ quá trình pha chế không sạch), hãy nói không với loại rượu này. Đặc biệt với dòng rượu mạnh như Whisky hay Cognac, màu sắc phải đồng nhất; nếu có hiện tượng lớp màu đậm hơn ở đáy chai, đó có thể là do phẩm màu hóa học bị lắng đọng.

Kiểm tra bọt khí: Khi lắc nhẹ chai rượu, rượu thật sẽ tạo ra những bọt khí mịn, đều và di chuyển chậm từ dưới lên trên. Trong khi đó, rượu giả (do hàm lượng cồn công nghiệp hoặc tạp chất cao) thường tạo ra bọt khí lớn, vỡ nhanh và di chuyển rất nhanh lên mặt nước.

Thử nghiệm thực tế

Nếu lớp vỏ bên ngoài quá tinh vi khiến bạn phân vân, hãy áp dụng những bài kiểm tra nhỏ nhưng có độ chính xác cao dựa trên đặc tính của Alcohol.

Thử nghiệm với nước và độ nhớt: Một mẹo nhỏ cho dòng rượu mạnh là nhỏ một giọt rượu vào lòng bàn tay rồi xoa đều. Rượu thật được chưng cất từ ngũ cốc thường có độ nhớt nhất định và khi bay hơi sẽ để lại mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu (như mùi lúa mạch, gỗ sồi). Rượu giả pha từ cồn công nghiệp sẽ bay hơi cực nhanh, để lại cảm giác khô khốc và mùi hắc nồng như cồn y tế hoặc hóa chất.

Phương pháp đông đá (Dành cho rượu mạnh): Rượu có nồng độ cồn cao (trên 40%) sẽ không bao giờ đông đá ở nhiệt độ ngăn đông tủ lạnh thông thường. Nếu bạn cho một chai rượu ngoại vào ngăn đông sau 24 giờ mà thấy hiện tượng kết tinh hoặc đông cứng, chắc chắn đó là rượu giả được pha với nhiều nước và tạp chất.

Ảnh minh họa/Internet
Ảnh minh họa/Internet

Phân tích cảm quan (Vị giác và Khứu giác): Khi uống, rượu thật thường có hậu vị êm ái, nóng dần ở cổ họng nhưng không gây bỏng rát gắt gỏng. Rượu giả chứa Methanol thường có mùi cực kỳ hắc. Methanol là một chất cực độc, khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Axit Formic, tấn công hệ thần kinh và thị giác. Nếu bạn cảm thấy đau đầu dữ dội, chóng mặt hoặc buồn nôn chỉ sau một lượng nhỏ rượu, đó là dấu hiệu ngộ độc hóa chất rõ rệt.

Kiểm tra nồng độ cồn bằng nhiệt độ: Trong môi trường thí nghiệm, người ta dùng cồn kế, nhưng ở nhà, bạn có thể thử bằng cách đốt một lượng nhỏ rượu. Rượu thật cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt, không khói và không để lại mùi khét của nhựa hay hóa chất. Nếu rượu khó cháy hoặc cháy kèm mùi lạ, đó là dấu hiệu của sự pha trộn tạp chất không kiểm soát.

Thử rượu bằng lòng bàn tay: Hãy đổ một ít rượu vào lòng bàn tay và xoa đều cho đến khi khô. Nếu là rượu thật nấu từ ngũ cốc, sẽ thấy tay có mùi thơm dịu của men. Nếu là rượu pha cồn công nghiệp, tay sẽ có mùi nồng của cồn hoặc mùi hắc của hóa chất, đồng thời da tay có thể cảm thấy khô ráp khó chịu.

Nhận diện rượu giả không chỉ là một kỹ năng tiêu dùng thông minh mà còn là cách để bảo vệ tính mạng. "Tiền nào của nấy" luôn là chân lý; hãy cẩn trọng với những chai rượu có giá rẻ bất thường so với thị trường.

Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng nên mua rượu tại siêu thị, cửa hàng uy tín, đại lý chính hãng, có đầy đủ hóa đơn và nguồn gốc rõ ràng.

