Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2: Ma Kết có lộc trời, thịnh vượng bền lâu

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2: Ma Kết có lộc trời, thịnh vượng bền lâu

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2, Ma Kết gặp cơ hội phải bắt lấy, có khả năng phất lên nhanh. Cự Giải đào hoa xấu, tính cách nóng nảy nên sửa.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương khó khăn đã tồn tại một thời gian khiến bạn có phần không trụ vững nổi. Sự nghiệp: Có trở ngại xuất hiện không dễ giải quyết, khuyên bạn nên sớm tìm người giúp đỡ thay vì cố gắng gánh vác một mình, đợi vấn đề nghiêm trọng hơn sẽ càng khó thu xếp. Tài lộc: Thật nguy hiểm nếu quyết định làm dự án mà không suy nghĩ kỹ, việc tăng thu giảm chi cũng phải tuân theo quy luật mới được. Tình cảm: Cả hai bên đều tồn tại sự bất mãn, trước đây cố kìm nén nhưng hiện tại đều không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu xác suất gặp phải những người mơ hồ khá lớn, bạn đừng lãng phí thời gian tranh luận với họ thì tốt hơn. Sự nghiệp: Nơi công sở đủ loại chuyện rắc rối hiện ra, người giúp đỡ thì ít mà kẻ gây thêm loạn thì nhiều, hãy chú ý nắm bắt trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ của mình trước là quan trọng nhất. Tài lộc: Nghĩ rằng có thể làm tốt dự án nhưng thực tế không phải vậy, chi bằng không làm gì để giảm thiểu tổn thất. Tình cảm: Nửa kia luôn tự nói tự nghe, bạn cũng lười quan tâm và không muốn dây dưa thêm nữa. Sức khỏe: Bớt làm loạn và nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử cảm thấy làm việc gì cũng khó thúc đẩy, luôn có chuyện này chuyện kia tìm đến quấy rầy. Sự nghiệp: Giữ kiên nhẫn là điều rất quan trọng, khó khăn xuất hiện là chuyện thường tình, giải quyết từ từ và giữ tâm thái ổn định mới không phạm sai lầm, ít nhất không được để lỗi lầm xuất hiện ở phía mình. Tài lộc: Cần khẩn trương tìm ra vấn đề tồn tại trong dự án, giải quyết xong mới có thể cải thiện thu nhập. Tình cảm: Đừng vì chuyện nhỏ mà cãi vã với bạn đời, làm tổn thương tình cảm là điều không đáng. Sức khỏe: Tâm trạng hơi lo âu.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hành sự muốn sớm thấy kết quả, điều này cũng dễ bị người khác gài bẫy nên cần thận trọng hơn. Sự nghiệp: Bản thân hy vọng có thể thấy kết quả trong thời gian ngắn hoặc ít nhất dự án đang phát triển tốt, chú ý đừng nôn nóng kiểu "nhổ mạ cho nhanh lớn" mà hãy kiên nhẫn hơn. Tài lộc: Tránh để xảy ra tổn thất do sai sót của bản thân là được. Tình cảm: Đôi bên đều có tính cách nóng nảy, không muốn lề mề mà muốn giải quyết dứt điểm các vấn đề đang tồn tại. Sức khỏe: Khi ra ngoài nên chú ý an toàn giao thông.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử thực hiện mọi việc không quá vất vả, cơ bản có thể thuận lợi vượt qua. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch là được, chỉ chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ của mình nên cũng không tốn thời gian lo chuyện khác, nhìn tổng thể là một ngày khá nhẹ nhàng. Tài lộc: Giữ cân bằng thu chi là được, kiểm soát ham muốn mua sắm bạn sẽ thấy những thứ thực sự hữu ích không nhiều đến thế. Tình cảm: Hai người ở bên nhau khá êm đềm, ít khi xảy ra mâu thuẫn hay chuyện không vui. Sức khỏe: Bổ sung nước nhiều hơn để tránh bị nóng trong.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hành sự có chút ngây thơ nhưng mặt tốt là biết nghe lời khuyên và không cố chấp làm những dự án không phù hợp. Sự nghiệp: Những việc bản thân không làm được nhất định phải nói trước, nếu ngại ngùng không nói rõ mà vẫn tiếp nhận rồi làm không xong chắc chắn sẽ bị khách hàng và cấp trên oán trách, phê bình. Tài lộc: Đừng hành động hấp tấp, tìm hiểu kỹ mọi chuyện rồi hãy tính để không chịu thiệt. Tình cảm: Nên giao tiếp chân thành hơn với nửa kia, đừng giấu giếm điều gì. Sức khỏe: Chú ý bảo dưỡng cơ thể nhiều hơn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình bạn sẽ cảm thấy hành sự chạm đến giai đoạn thắt nút, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là có thể bứt phá. Sự nghiệp: Khả năng xuất hiện giai đoạn thắt nút trong công việc là rất lớn, không có cách nào hay để bứt phá ngoài việc liên tục thử sai, càng vào lúc này càng cần phải kiên nhẫn. Tài lộc: Chú ý cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, áp lực kinh tế lớn rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là sẽ xảy ra khủng hoảng. Tình cảm: Đừng luôn nói những lời làm đối phương mất hứng, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp bớt làm những việc khiến bản thân thấy tốn sức, việc khó ra thành tích sẽ làm đả kích sự tự tin. Sự nghiệp: Có nhiều việc cần làm nhưng không có dự án nào thực sự quan trọng, chiếm dụng tài nguyên và thời gian để làm những thứ này sẽ không tạo ra thành tích, việc gì đẩy đi được thì hãy đẩy đi. Tài lộc: Hoàn thành tốt những dự án trong tay là được, đừng cân nhắc những thứ quá phức tạp vượt quá khả năng. Tình cảm: Trong mối quan hệ thân thiết không phải cứ cho đi càng nhiều là càng tốt, không có ý thức về ranh giới sẽ khiến bản thân thấy khổ sở. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng và bớt lo nghĩ.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã không muốn làm những việc rủi ro cao, sống bình lặng và an toàn là tốt nhất. Sự nghiệp: Làm việc không bị ai quấy rầy nhưng muốn tự do phát huy cũng không dễ dàng, đôi bên đều làm việc theo quy định nên thiếu đi sự linh hoạt chủ động, hiện tại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ không sai sót là được. Tài lộc: Chú ý bảo vệ thu nhập của mình, đừng hành động bừa bãi dẫn đến tổn thất. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết mang lại cho bạn cảm giác bị gò bó, đối phương quản quá nhiều cũng sẽ khiến bạn không vui. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết tích cực khi làm việc, không cần lo lắng làm không tốt sẽ bị oán trách tuy nhiên vẫn nên hành sự khá thận trọng. Sự nghiệp: Nên cố gắng tranh thủ thêm tài nguyên, thận trọng là tốt nhưng những người xung quanh đều đang hành động, nếu bạn dứt khoát hơn sẽ gặp được cơ hội, làm nên việc lớn. Tài lộc: Hành sự bảo thủ không có gì sai, tuy nhiên nếu gặp dự án có thể bắt tay vào làm thì đừng do dự, khả năng nhận được trái ngọt, tiền bạc rủng rỉnh. Tình cảm: Đừng mỗi người lo việc nấy, tương tác nhiều hơn mới có thể tăng tiến mối quan hệ. Sức khỏe: Bớt ăn uống quá độ và chú ý bổ sung vitamin.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hành sự thường xuyên xuất hiện cảm giác lấn cấn, có kẻ cố ý ngáng chân bạn đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Sự nghiệp: Nơi công sở lúc nào cũng có kẻ phá đám, bạn phải học cách nhận diện họ và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ đối phương, ý chí sa sút hay tự bạo tự khí đều không có ý nghĩa gì. Tài lộc: Cần táo bạo cắt bỏ những dự án đầu tư không tốt, đừng cái gì cũng giữ lại. Tình cảm: Cả hai bên đều kiên trì ý kiến và suy nghĩ của riêng mình, rất khó để lắng nghe những gì đối phương nói. Sức khỏe: Cẩn thận bị nóng trong người.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư dễ bị người khác can thiệp và chèn ép, hãy giữ nội tâm kiên định đừng để bị dao động hay tiêu hao nội tâm. Sự nghiệp: Nơi công sở không có mấy việc bạn có thể tự mình quyết định, nếu không cho quản thì hưởng sự thanh tịnh lại càng tốt hơn, lúc này cần học hỏi thêm để nâng cao thực lực chuyên môn đừng mãi bàng hoàng. Tài lộc: Muốn tìm được dự án tăng thu giảm chi phù hợp không hề dễ dàng, phải mở mang tư duy mới được. Tình cảm: Bạn suy nghĩ quá nhiều nên nếu bạn đời không thấu hiểu sẽ nảy sinh áp lực, chú ý điều chỉnh cảm xúc là được. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
