Xe

Pin CATL duy trì 80% sau 3.000 lần sạc, tuổi thọ gần 1,8 triệu km

CATL vừa giới thiệu công nghệ pin 5C mới với tuyên bố giữ được khoảng 80% dung lượng sau 3.000 chu kỳ sạc-xả, mở ra kỳ vọng cải thiện độ bền pin xe điện.

Thảo Nguyễn

Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới cho biết pin thế hệ mới có thể duy trì tuổi thọ cao sau hàng nghìn lần sạc nhanh, tương đương quãng đường vận hành lên tới gần 1,8 triệu km trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng.

Trong bối cảnh người dùng vẫn băn khoăn về việc sạc nhanh làm giảm tuổi thọ pin xe điện, CATL công bố phát triển loại pin mới ứng dụng công nghệ 5C. Công ty cho biết bộ pin này có khả năng chịu được nhiều năm sạc nhanh liên tục mà không suy giảm đáng kể về dung lượng.

1-2844.jpg
Pin CATL duy trì 80% sau 3.000 lần sạc, tuổi thọ gần 1,8 triệu km.

Theo thông tin công bố, pin 5C giữ gần 80% dung lượng ban đầu sau 3.000 chu kỳ sạc đầy và xả hoàn chỉnh khi thử nghiệm ở nhiệt độ 20 độ C. Nếu quy đổi theo quãng đường vận hành, mức này tương đương khoảng 1,8 triệu km, cao hơn đáng kể so với tuổi thọ pin trung bình hiện nay.

CATL hiện là nhà cung cấp pin cho nhiều hãng xe điện trên thế giới, trong đó có một số dòng ôtô điện VinFast.

Một trong những yếu tố khiến sạc nhanh thường bị lo ngại là nhiệt độ pin tăng cao, dẫn đến nguy cơ xuống cấp nhanh. CATL cho biết công nghệ mới được thiết kế để duy trì hiệu suất ngay cả khi hoạt động trong môi trường nóng.

2-877.jpg
CATL hiện là nhà cung cấp pin cho nhiều hãng xe điện trên thế giới, trong đó có một số dòng ôtô điện VinFast.

Trong thử nghiệm ở điều kiện nhiệt độ lên tới 60 độ C, pin vẫn giữ được khoảng 80% dung lượng sau 1.400 chu kỳ sạc-xả, tương đương khoảng 840.000 km vận hành. Con số này vẫn cao hơn đáng kể so với nhiều loại pin xe điện thương mại hiện nay.

Thuật ngữ 5C đề cập đến khả năng sạc và xả với tốc độ cao gấp 5 lần so với tiêu chuẩn thông thường. Theo CATL, pin có thể sạc đầy trong khoảng 12 phút trong điều kiện phù hợp, tiệm cận thời gian tiếp nhiên liệu của xe động cơ đốt trong.

Việc kết hợp tốc độ sạc nhanh với độ bền cao được xem là hướng đi nhằm giải quyết hai rào cản lớn của xe điện: thời gian sạc và nỗi lo chai pin theo thời gian sử dụng.

3-2636.jpg
Theo CATL, pin có thể sạc đầy trong khoảng 12 phút trong điều kiện phù hợp, tiệm cận thời gian tiếp nhiên liệu của xe động cơ đốt trong.

Dù các tuyên bố về tuổi thọ hàng triệu km vẫn cần được kiểm chứng trong điều kiện sử dụng thực tế, thông tin từ CATL phản ánh xu hướng phát triển mới của ngành pin EV, tập trung nâng cao độ bền thay vì chỉ tăng dung lượng hoặc tốc độ sạc.

Nếu công nghệ này được thương mại hóa thành công, việc sử dụng sạc nhanh thường xuyên có thể không còn là yếu tố gây lo ngại lớn đối với người dùng, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện. Hiện CATL chưa công bố thời điểm đưa pin 5C vào sản xuất hàng loạt trên các mẫu xe thương mại.

