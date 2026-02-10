Hot girl AI hát như ca sĩ khiến CĐM lo ngại

Sự xuất hiện của các hot girl AI với diện mạo và giọng hát chân thật đang gây bão mạng, nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn đáng lo ngại.
Không hổ danh là hot girl có sức ảnh hưởng nhất nhì hiện nay, Diệu Linh khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế khi xuất hiện tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc.
Theo nghiên cứu mới, "Người Đẹp Đen" - thiên thạch rơi từ sao Hỏa xuống Trái đất - chứa nhiều nước ẩn hơn so với dự đoán trước đây.
Giữa cao nguyên Mộc Châu, Bản Tà Phình hiện lên bình yên với hoa cải nở rộ, nếp nhà mộc mạc và nhịp sống chậm của người Mông vùng cao.
Thuý Ngân diện đầm xanh ngọc cực kỳ xinh đẹp tại WeChoice Awards 2025. Hứa Vĩ Văn tự hào vì dự án "Mưa đỏ" anh góp mặt oanh tạc các giải thưởng.
Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc các chú mèo với đủ mọi biểu cảm khi đối diện với 'cá chép ông Táo' đã khiến cộng đồng mạng được một phen cười nghiêng ngả.
UAV Spike Firefly đóng vai trò kết hợp trinh sát, lựa chọn mục tiêu và tấn công chính xác trong một nền tảng gọn nhẹ, cơ động cao.
Ra mắt từ 2021, Xperia 1 với màn hình 4K sắc nét 643 PPI vẫn chưa có đối thủ, ngay cả iPhone 17 Pro Max cũng phải chào thua.
Thời tiết hửng nắng sau nhiều ngày mưa rét khiến chợ Tết Thanh niên tỉnh Phú Thọ đông đúc, người dân đi mua sắm, chụp ảnh và chọn cây cảnh đón xuân.
Hãng siêu xe Ý tiếp tục gây chú ý khi công bố thiết kế nội thất của mẫu siêu xe mang tên Ferrari Luce, cái tên chính thức thay cho định danh tạm thời Elettrica
Lựa chọn cây cảnh phù hợp để trang trí Tết, tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và sức khỏe, dễ chăm sóc, phù hợp mọi không gian nhà.
Ngoài Gia đình trái dấu, Cherry An Nhiên còn tham gia các phim mới: Đồng hồ đếm ngược, Huyền Tình Dạ Trạch. Bên cạnh đóng phim, cô nhóc làm người mẫu.
Bên cạnh quất truyền thống, nhiều loại quất cảnh độc lạ như quất đảo vàng, quất ghép gỗ lũa, quất mộc căn... thu hút của đông đảo người tiêu dùng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2, Bạch Dương công danh tài lộc đều tốt hơn nhưng vận đào hoa xấu đi, nên chú ý. Sư Tử đừng nóng vội khi kiếm tiền.
Mâm cúng ông Công ông Táo 'phiên bản gen Z' có thể khác lạ về hình thức nhưng giá trị cốt lõi về sự thành kính và mong cầu một năm mới bình an vẫn vẹn nguyên.
Mẫu SUV Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026 tiếp tục ra mắt tại thị trường Malaysia với diện mạo sắc sảo và thể thao hơn nhờ lưới tản nhiệt tổ ong mới.
Khu vườn của ca sĩ Trọng Tấn tại quê nhà Thanh Hóa trồng nhiều cây ăn trái: mít, hồng, trứng gà, bưởi... Cây nào cũng cho trái trĩu cành.
Nga đã khắc phục nhược điểm chính của hỏa thần Vampire, bằng phiên bản mới RPG-29M, với trọng lượng nhẹ như súng bộ binh, nhưng sức công phá bằng đạn pháo.
Phát biểu "Tiền không mua được hạnh phúc" của Elon Musk gây tranh luận lớn, dù ông vừa trở thành người đầu tiên sở hữu hơn 800 tỷ USD.
Giáp Tết, vùng cao miền Bắc bước vào mùa hoa rực rỡ nhất năm với mận trắng, đào hồng, cải vàng nở khắp núi đồi, bản làng, níu chân du khách.
Gia nhập 'đường đua' áo dài Tết, Quỳnh Trương khiến netizen xao xuyến trước nhan sắc trong trẻo như sương mai.