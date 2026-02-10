Hà Nội

Hot girl AI hát như ca sĩ khiến CĐM lo ngại

Số hóa

Hot girl AI hát như ca sĩ khiến CĐM lo ngại

Sự xuất hiện của các hot girl AI với diện mạo và giọng hát chân thật đang gây bão mạng, nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn đáng lo ngại.

Thiên Trang (TH)
Công nghệ AI hiện nay có thể tạo ra nhân vật ảo sống động đến mức khó phân biệt với người thật.
Các hot girl AI xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh, video và giọng hát y như ca sĩ chuyên nghiệp.
Một fanpage mới dùng hot girl AI đã nhanh chóng thu hút gần 7.000 lượt theo dõi chỉ trong thời gian ngắn.
Các video nhảy múa, ca hát của nhân vật này mượt mà đến mức nhiều người cảm thấy đáng sợ.
Tuy nhiên, sự chân thật của hot girl AI cũng đặt ra nguy cơ về đạo đức, pháp lý và lừa đảo trực tuyến.
Người dùng cần cảnh giác, không nên tin tưởng hoàn toàn vào hình ảnh hay video do AI tạo ra.
Dù AI mang lại trải nghiệm mới mẻ, việc tạo hot girl ảo hát hò tự nhiên vẫn gây nhiều tranh cãi.
Cộng đồng mạng cần tỉnh táo để vừa tận hưởng sự sáng tạo, vừa tránh rơi vào cạm bẫy tiềm ẩn.
Thiên Trang (TH)
#AI #hot girl #giọng hát #đạo đức #lừa đảo #mạng xã hội

