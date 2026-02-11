Hà Nội

Cách chọn điện thoại Android vừa túi tiền hiệu quả

Số hóa

Cách chọn điện thoại Android vừa túi tiền hiệu quả

Muốn mua smartphone Android phù hợp ngân sách và nhu cầu? Hãy áp dụng những nguyên tắc đơn giản để chọn máy vừa túi tiền mà vẫn đáp ứng tốt.

Thiên Trang (TH)
Thị trường Android đa dạng khiến nhiều người bối rối khi chọn mua smartphone mới.
Nguyên tắc đầu tiên là xác định ngân sách để loại bỏ các mẫu không phù hợp.
Với phân khúc giá rẻ, các mẫu như Moto G hay Galaxy A16 đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản.
Nếu muốn hiệu năng cao hơn, người dùng có thể chọn Galaxy A56 5G hoặc Motorola Edge.
Các mẫu cao cấp như Samsung S25 Ultra hay Pixel 10 Pro mang lại trải nghiệm vượt trội.
Người dùng nên liệt kê ít nhất 5 tính năng quan trọng như pin, camera, bộ nhớ để so sánh.
Đừng bỏ qua độ bền, chỉ số chống nước bụi IP và chính sách cập nhật phần mềm.
Điện thoại Android vốn dễ sử dụng nhưng thường gặp tình trạng hao pin nhanh.
