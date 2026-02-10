Hà Nội

iPhone 17 Pro Max dẫn đầu về pin thực tế

Số hóa

iPhone 17 Pro Max dẫn đầu về pin thực tế

Trong thử nghiệm của CNET với 35 mẫu smartphone, iPhone 17 Pro Max đạt thời lượng pin thực tế cao nhất, vượt qua nhiều đối thủ pin lớn hơn.

Thiên Trang (TH)
CNET vừa tiến hành thử nghiệm pin thực tế trên 35 mẫu smartphone phổ biến tại Mỹ.
CNET vừa tiến hành thử nghiệm pin thực tế trên 35 mẫu smartphone phổ biến tại Mỹ.
Bài kiểm tra gồm phát video liên tục và chuỗi hoạt động cường độ cao trong 45 phút.
Bài kiểm tra gồm phát video liên tục và chuỗi hoạt động cường độ cao trong 45 phút.
Kết quả cho thấy iPhone 17 Pro Max đứng đầu bảng xếp hạng dù dung lượng pin chỉ 5.088 mAh.
Kết quả cho thấy iPhone 17 Pro Max đứng đầu bảng xếp hạng dù dung lượng pin chỉ 5.088 mAh.
Sự tối ưu giữa chip A19 Pro và iOS 26 giúp Apple vượt trội về hiệu quả sử dụng năng lượng.
Sự tối ưu giữa chip A19 Pro và iOS 26 giúp Apple vượt trội về hiệu quả sử dụng năng lượng.
Đáng chú ý, iPhone 17 bản thường với pin 3.692 mAh vẫn đồng hạng nhì cùng OnePlus 15 pin 7.300 mAh.
Đáng chú ý, iPhone 17 bản thường với pin 3.692 mAh vẫn đồng hạng nhì cùng OnePlus 15 pin 7.300 mAh.
Điều này chứng minh dung lượng pin lớn không đồng nghĩa với thời lượng sử dụng tốt hơn.
Điều này chứng minh dung lượng pin lớn không đồng nghĩa với thời lượng sử dụng tốt hơn.
Khi tính điểm trung bình theo thương hiệu, Apple đạt 91,7%, bỏ xa OnePlus, Samsung và Google.
Khi tính điểm trung bình theo thương hiệu, Apple đạt 91,7%, bỏ xa OnePlus, Samsung và Google.
Kết quả khẳng định tối ưu phần mềm và chip xử lý vẫn là chìa khóa giúp iPhone dẫn đầu về pin.
Kết quả khẳng định tối ưu phần mềm và chip xử lý vẫn là chìa khóa giúp iPhone dẫn đầu về pin.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#iPhone 17 Pro Max #pin #thời lượng pin #CNET #Apple

