Vượt Apple, Samsung, HONOR bất ngờ lên số 1 thế giới

HONOR - thương hiệu Trung Quốc quen mặt người Việt - gây sốc khi vượt Apple và Samsung về tốc độ tăng trưởng toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Năm 2025 chứng kiến một cú đảo chiều hiếm hoi khi HONOR trở thành hãng smartphone tăng trưởng nhanh nhất thế giới, vượt cả Apple và Samsung.
Theo báo cáo từ Omdia, HONOR đạt mức tăng trưởng 11%, cao hơn đáng kể so với mức 7% của Apple và Samsung trong cùng kỳ.
Thành tích này càng gây chú ý khi thị trường smartphone toàn cầu chỉ tăng trưởng nhẹ khoảng 2%, theo IDC và Counterpoint Research.
Trong bối cảnh người dùng kéo dài vòng đời thiết bị và giá linh kiện tăng cao, nhiều hãng lớn như Xiaomi hay OPPO lại ghi nhận mức sụt giảm thị phần.
HONOR cho thấy họ không “ăn theo” thị trường mà đang trực tiếp giành thị phần từ các đối thủ Android đồng hương.
Chiến lược tập trung vào phân khúc cao cấp, AI trên thiết bị và phần cứng khác biệt như pin Silicon-Carbon giúp HONOR tạo dấu ấn rõ rệt.
Đặc biệt, điện thoại gập dòng Magic V đã giúp HONOR vươn lên vị trí thứ hai tại thị trường Tây Âu, chỉ sau Samsung.
Với việc 50% doanh số đến từ thị trường quốc tế và sự hiện diện ngày càng rõ tại Việt Nam, HONOR đang nổi lên như “kẻ phá bĩnh” mới của ngành smartphone toàn cầu.
