Hiện tượng nhà thầu Phú Vĩnh Thành: Lời giải từ năng lực chuyên biệt

Sau loạt bài điều tra, chân dung Công ty Phú Vĩnh Thành dần hiện rõ - một nhà thầu có chiến lược tập trung vào thị trường ngách với các dự án kỹ thuật phức tạp.

Qua 3 kỳ báo, Báo Tri thức & Cuộc sống đã phân tích sâu các gói thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành (MST: 3702547279) tại các chủ đầu tư lớn như Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Saigon Petro. Từ những gói thầu "một mình một ngựa" đến các cuộc cạnh tranh sòng phẳng, bức tranh về hoạt động của nhà thầu này dần hiện rõ, cho thấy một chiến lược kinh doanh tập trung vào thị trường ngách và năng lực chuyên biệt.

Bức tranh tổng quan về hoạt động đấu thầu

Theo hồ sơ, Công ty Phú Vĩnh Thành được thành lập ngày 27/3/2017, do ông Phan Văn Thành làm Giám đốc. Tính đến ngày 04/8/2025, công ty này đã tham gia 97 gói thầu, trúng 33 gói với tổng giá trị trúng thầu (cả độc lập và liên danh) đạt hơn 72,2 tỷ đồng. Công ty cũng chưa từng bị xử phạt vi phạm trong hoạt động đấu thầu.

Phân tích các gói thầu đã trúng cho thấy, Phú Vĩnh Thành có thế mạnh đặc biệt trong các lĩnh vực thi công công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp và thủy lợi. Điều này hoàn toàn khớp với năng lực hoạt động xây dựng đã đăng ký, đặc biệt là các hạng mục phức tạp như thi công kè, chống sạt lở, sửa chữa các công trình công nghiệp...

Lời giải từ thị trường ngách và năng lực chuyên biệt

Loạt bài đã chỉ ra một "hiện tượng": Phú Vĩnh Thành thường xuyên là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng các gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao. Tại Tân Cảng Sài Gòn, đó là các gói thầu xây kè, chống sạt lở. Tại Saigon Petro, đó là gói thầu thi công hệ móng trong điều kiện phức tạp.

Ngược lại, ở gói thầu sửa chữa đường bộ thông thường, Phú Vĩnh Thành đã thất bại trong một cuộc cạnh tranh về giá với hai đối thủ khác. Điều này cho thấy, hiện tượng "một mình một ngựa" không phải là do thiếu minh bạch, mà là hệ quả của một chiến lược kinh doanh khôn ngoan và thực tế của thị trường.

Phú Vĩnh Thành dường như đã chọn con đường không cạnh tranh ở những lĩnh vực phổ thông, nơi có quá nhiều đối thủ và lợi nhuận bị bào mòn bởi cuộc chiến về giá. Thay vào đó, họ tập trung nguồn lực vào các thị trường ngách, nơi đòi hỏi kinh nghiệm và năng lực chuyên biệt mà không nhiều nhà thầu có thể đáp ứng.

Chuyên gia đấu thầu Phạm Giang nhận định: "Hiện tượng 'một mình một ngựa' của Phú Vĩnh Thành là hệ quả tất yếu của một thị trường xây lắp ngày càng chuyên môn hóa. Thay vì cạnh tranh dàn trải, họ đã chọn một con đường riêng, tập trung vào năng lực cốt lõi và xây dựng uy tín với một nhóm khách hàng cụ thể là các doanh nghiệp nhà nước lớn trong lĩnh vực năng lượng và cảng biển. Đây là một chiến lược kinh doanh hoàn toàn hợp lý và hiệu quả".

Luật sư Nguyễn Văn Lập tổng kết: "Dựa trên toàn bộ hồ sơ, các quy trình lựa chọn nhà thầu của các bên liên quan đều tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu. Không có dấu hiệu về việc tạo ra các rào cản bất hợp lý để hạn chế nhà thầu. Điều quan trọng nhất mà Luật Đấu thầu hướng tới là lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực với giá hợp lý, và các trường hợp của Phú Vĩnh Thành, dù có cạnh tranh hay không, đều đáp ứng được tiêu chí này. Việc báo chí giám sát, phân tích sâu các gói thầu là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động đầu tư, nhưng cũng cần có cái nhìn khách quan, đa chiều về hoạt động của doanh nghiệp và thị trường".