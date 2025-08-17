Hà Nội

Bạn đọc

Chân dung Phú Vĩnh Thành: 'Gương mặt thân quen' của Saigon Petro, Tân Cảng

Nhà thầu vừa trúng gói thầu tại Cảng Cát Lái - Công ty Phú Vĩnh Thành - có lịch sử hợp tác dày dặn với Saigon Petro và đặc biệt là Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, trúng nhiều gói thầu lớn

Hải Nam

Tiếp nối thông tin về việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành (MST: 3702547279) trúng gói thầu tại Cảng Cát Lái, phóng viên đã tìm hiểu sâu hơn và nhận thấy đây là một nhà thầu có lịch sử hoạt động rất sôi nổi, đặc biệt là với các chủ đầu tư lớn trong lĩnh vực dầu khí và cảng biển.

Tỷ lệ trúng thầu 100% tại Saigon Petro

Trước khi trúng gói thầu thi công hệ móng cảng Cát Lái, Phú Vĩnh Thành đã là một đối tác của Saigon Petro. Cụ thể, ngày 01/4/2025, ông Phạm Văn Thoại, Tổng Giám đốc Saigon Petro, đã ký Quyết định KQ2500060198_2504011454, phê duyệt cho Phú Vĩnh Thành trúng Gói thầu "Thay mới mái Nhà chiết nạp Chi nhánh Đồng Nai" (Mã TBMT: IB2500060198) với giá 330.339.662 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 17/3/2025, ở gói thầu này, Phú Vĩnh Thành đã thắng một cách cạnh tranh khi có giá chào thấp hơn đối thủ là Công ty TNHH Xây Dựng Nội Thất Huy Phát, và được Tổ chuyên gia xếp hạng 1. Như vậy, trong năm 2025, Phú Vĩnh Thành đã tham gia 2 gói thầu tại Saigon Petro và trúng cả hai.

"Đối tác quen thuộc" của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Hồ sơ đấu thầu cho thấy Phú Vĩnh Thành là một trong những nhà thầu quen thuộc tại các dự án của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Chỉ trong vài tháng đầu năm 2025, công ty này đã trúng 3 gói thầu xây lắp kè và chống sạt lở với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng.

• Ngày 08/7/2025: Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc TCT Tân Cảng Sài Gòn, ký Quyết định số 2853/QĐ-TCg, phê duyệt Phú Vĩnh Thành trúng gói "Sửa chữa chống sạt lở bờ ao khu 25ha Long Bình" (Mã TBMT: IB2500160924-00), giá 1.751.947.400 đồng. Ở gói này, đối thủ của Phú Vĩnh Thành đã bị loại vì không đáp ứng năng lực kinh nghiệm.

• Ngày 27/5/2025: Đại tá Ngô Minh Thuấn ký Quyết định số 2174/QĐ-TCg, phê duyệt Phú Vĩnh Thành trúng gói "Xây dựng mới tuyến kè bờ tại khu đất Hải đội 10 - giáp bến phà Cát Lái" (Mã TBMT: IB2500049780), giá 2.315.670.817 đồng. Đây là gói thầu chỉ có một mình Phú Vĩnh Thành tham gia.

• Ngày 16/5/2025: Đại tá Ngô Minh Thuấn ký Quyết định số 1996/QĐ-TCg, phê duyệt Phú Vĩnh Thành trúng gói "Kè bảo vệ bờ hồ ICD Tân Cảng Sóng Thần – Giai đoạn 2" (Mã TBMT: IB2500052131), giá 2.689.590.855 đồng. Đây cũng là một gói thầu "độc diễn", và nhà thầu đã tự giảm giá 5,5%.

Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định: "Luật Đấu thầu coi trọng năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Việc một nhà thầu liên tục trúng các gói thầu có tính chất kỹ thuật tương tự tại cùng một chủ đầu tư cho thấy họ đã xây dựng được uy tín và chứng minh được năng lực thực tiễn. Pháp luật không cấm điều này, miễn là mọi quy trình lựa chọn nhà thầu đều đảm bảo công bằng, minh bạch và dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu".

Chuyên gia đấu thầu Phạm Giang cho rằng: “Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư không phải là điều bất thường, đặc biệt với các gói thầu có tính chất kỹ thuật chuyên ngành. Điều này cho thấy họ có thể đã xây dựng được một hồ sơ năng lực tốt và am hiểu địa bàn cũng như yêu cầu của chủ đầu tư. Vấn đề cần quan tâm là liệu hồ sơ mời thầu có đưa ra các tiêu chí hợp lý, không nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không”.

Gói thầu tại Saigon Petro: Một nhà thầu tham gia và trúng thầu

Gói thầu xây lắp phức tạp tại Cảng Cát Lái do Saigon Petro mời thầu rộng rãi chỉ có duy nhất Công ty Phú Vĩnh Thành tham gia và trúng thầu, dấy lên câu hỏi về tính cạnh tranh

Ngày 28/7/2025, ông Phạm Văn Thoại, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro), đã ký Quyết định số 561/QĐ-DK-VTXDCB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng hệ móng - đà support đỡ ống khu vực Cầu cảng Cát Lái".

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành (Mã số doanh nghiệp: 3702547279; Giám đốc: Phan Văn Thành; Địa chỉ: Số 47, Đường Đông Minh, Khu Phố Tây A, Phường Đông Hòa, TP.Hồ Chí Minh).

Gói thầu 13 tỷ tại Tân Cảng Sài Gòn: Vì sao một nhà thầu bị loại?

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang vừa được phê duyệt trúng Gói thầu thi công xây lắp tại dự án của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất trong gói thầu này đã bị loại vì một lỗi liên quan đến bảo lãnh dự thầu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang đã chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu thi công xây lắp trị giá hơn 12,7 tỷ đồng do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,08%. Diễn biến quá trình lựa chọn nhà thầu cho thấy, đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về bảo lãnh dự thầu.

Ngày 05/08/2025, ông Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT Tân Cảng Sài Gòn) - đã ký Quyết định số 3282/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 1: Thi công xây lắp.

Đấu thầu tại Satra Group: Nhìn từ các gói thầu "một mình một ngựa"

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) mời thầu hàng trăm gói, nhưng một số gói có tỷ lệ tiết kiệm thấp, nhà thầu trúng thầu trong tình trạng "một mình một ngựa".

Là một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn tại TP HCM, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Satra Group) mỗi năm thực hiện mời thầu hàng trăm gói thầu. Tuy nhiên, việc một số gói thầu xây lắp giá trị lớn gần đây chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và sau đó trúng thầu đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu tại đây.

Tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn mức trung bình

