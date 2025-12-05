Xe tải mất lái gây tai nạn liên hoàn, 4 người thiệt mạng

Một chiếc xe container chạy quá tốc độ bị mất lái và đâm vào xe buýt, ô tô và xe máy ở làn đường ngược chiều trên cao tốc tại Ấn Độ, khiến 4 người tử vong.

India Times đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Karnal–Panipat ở Ấn Độ hôm 3/12.

Khi đó, chiếc xe container chạy quá tốc độ đã bị mất lái, lao qua dải phân cách và đâm vào một chiếc xe buýt, một ô tô và hai xe máy ở làn đường ngược chiều trước bị lật trên đường cao tốc, khiến 4 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Ấn Độ khiến 4 người thiệt mạng. Ảnh: India Times.

Danh tính những người thiệt mạng được xác định là Balbir (52 tuổi) và con trai Bhuvan (20 tuổi) đến từ Aligarh, bang Uttar Pradesh. Hai nạn nhân còn lại được xác định là Vishal và Sanjeev, đều cư trú tại Karnal.

Vụ tai nạn xảy ra cách trạm thu phí khoảng 1 km về phía Karnal.

Các nhân chứng cho biết chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao thì tài xế mất lái, đâm vào chiếc xe buýt đầu tiên. Chiếc xe tải sau đó đâm vào 2 xe máy, 1 ô tô trước khi bị lật gần lan can làn đường dành cho xe dịch vụ.

Tài xế xe tải sau đó được đưa ra ngoài sau khi mọi người đập vỡ kính chắn gió.

Cảnh sát cho biết thêm, thi thể của những người thiệt mạng đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

