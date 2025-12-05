Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Xe tải mất lái gây tai nạn liên hoàn, 4 người thiệt mạng

Một chiếc xe container chạy quá tốc độ bị mất lái và đâm vào xe buýt, ô tô và xe máy ở làn đường ngược chiều trên cao tốc tại Ấn Độ, khiến 4 người tử vong.

An An (Theo IT)

India Times đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Karnal–Panipat ở Ấn Độ hôm 3/12.

Khi đó, chiếc xe container chạy quá tốc độ đã bị mất lái, lao qua dải phân cách và đâm vào một chiếc xe buýt, một ô tô và hai xe máy ở làn đường ngược chiều trước bị lật trên đường cao tốc, khiến 4 người thiệt mạng.

ando.png
Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Ấn Độ khiến 4 người thiệt mạng. Ảnh: India Times.

Danh tính những người thiệt mạng được xác định là Balbir (52 tuổi) và con trai Bhuvan (20 tuổi) đến từ Aligarh, bang Uttar Pradesh. Hai nạn nhân còn lại được xác định là Vishal và Sanjeev, đều cư trú tại Karnal.

Vụ tai nạn xảy ra cách trạm thu phí khoảng 1 km về phía Karnal.

Các nhân chứng cho biết chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao thì tài xế mất lái, đâm vào chiếc xe buýt đầu tiên. Chiếc xe tải sau đó đâm vào 2 xe máy, 1 ô tô trước khi bị lật gần lan can làn đường dành cho xe dịch vụ.

Tài xế xe tải sau đó được đưa ra ngoài sau khi mọi người đập vỡ kính chắn gió.

Cảnh sát cho biết thêm, thi thể của những người thiệt mạng đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy xe buýt ở Thái Lan trước đây

Nguồn video: THĐT
#Tai nạn giao thông nghiêm trọng #Tai nạn liên hoàn trên cao tốc #Thiệt mạng trong tai nạn giao thông #Điều tra vụ tai nạn Ấn Độ #tai nạn giao thông ở Ấn Độ

Bài liên quan

Thế giới

Ô tô trở về từ đám cưới lao xuống kênh, 5 người tử vong

Chiếc ô tô chở 7 người trở về từ đám cưới đã mất lái và lao xuống kênh ở Bahraich, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến 5 người tử vong.

Theo Hindustan Times, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26/11 trên đường cao tốc Dhekherwa–Girjapuri gần làng Paras Purwa ở bang Uttar Pradesh. Khi đó, chiếc ô tô chở 7 người đang trở về nhà sau khi tham dự một đám cưới đã bị lao xuống kênh Sharda, khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

ando.png
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: freepressjournal.
Xem chi tiết

Thế giới

Hai xe buýt va chạm ở Ấn Độ, hơn 60 người thương vong

Hai chiếc xe buýt tư nhân va chạm trực diện ở Tenkasi, Ấn Độ, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

The Hindu đưa tin, vụ va chạm trực diện giữa hai xe buýt tư nhân xảy ra gần Duraisamypuram, Tenkasi, Ấn Độ, vào ngày 24/11. Khi đó, một xe buýt đi Kovilpatti từ Tenkasi đã đâm vào chiếc xe buýt khác đang trên đường từ Rajapalayam đến Tenkasi khi đi qua ngôi làng gần Kadayanallur.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

Xem chi tiết

Thế giới

Tài xế say rượu vượt đèn đỏ gây tai nạn, 12 người bị thương

Một tài xế xe bán tải say rượu đã vượt đèn đỏ và đâm vào một chiếc ô tô và cửa hàng ven đường, khiến 12 người bị thương.

Theo Bangkok Post, Đội cứu hộ Sawang Khon Kaen cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23h08 tối 23/11 trên đường Sri Chant ở Muang, Thái Lan.

Khi đó, tài xế xe bán tải say rượu đã vượt đèn đỏ và đâm vào một chiếc ô tô và một cửa hàng ven đường, khiến 12 người bị thương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới