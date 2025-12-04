Hà Nội

Thế giới

Tai nạn giao thông ở Australia, 4 người thương vong

Một phụ nữ và một nam giới đã tử vong trong vụ va chạm nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy ở Melbourne, Australia.

An An (Theo 9news, THX)

Theo 9news.com.au, một phụ nữ và một nam giới đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Melbourne, bang Victoria, vào khoảng 21h05 tối 3/12 (giờ địa phương). Khi đó, ô tô đã va chạm với một chiếc xe máy trên đường cao tốc Nepean, gần phố Swanston ở Mentone.

Hai người trên xe máy sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng người đàn ông sau đó được xác định đã tử vong.

tai1.png
Chiếc ô tô bị hư hại sau vụ va chạm ở Mentone, Melbourne. Ảnh: 9News.

Tài xế nam và một nữ hành khách trên chiếc ô tô bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Hành khách nữ cũng tử vong vì vết thương quá nặng.

Cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành.

Theo số liệu mới nhất, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025 đã có 261 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại tiểu bang Victoria, so với 266 trường hợp tử vong cùng kỳ năm 2024.

Trước đó, theo Tân Hoa Xã, vào tháng 7/2025, 2 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ va chạm trực diện giữa hai phương tiện ở vùng ngoại ô phía đông bắc Melbourne, Australia.

"Một chiếc SUV đang di chuyển về hướng bắc ở Templestowe, cách trung tâm Melbourne 16 km về phía đông bắc, thì rẽ sang làn đường ngược chiều và va chạm trực diện với một chiếc xe hatchback, khiến 3 người thương vong", cảnh sát thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn ô tô ở Seoul, Hàn Quốc, hồi năm 2024

Nguồn video: HTV
