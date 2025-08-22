Hiện trường đứt dây cáp cầu đang xây ở Trung Quốc, 7 người thiệt mạng

Một dây cáp của cây cầu đang xây dựng bị đứt ở Trung Quốc, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.

Tân Hoa Xã đưa tin, một dây cáp của cây cầu đang được xây dựng trên đoạn Thanh Hải của tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải đã bị đứt vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22/8.

Tờ People's Daily cho biết 15 công nhân và một quản lý dự án đang có mặt tại công trường trên cây cầu bắc qua sông Hoàng Hà này khi tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 9 người khác vẫn mất tích.

Hiện trường vụ tai nạn ở cây cầu đang được xây dựng trên đoạn Thanh Hải sáng 22/8. Ảnh: THX.

Những hình ảnh được công bố trên trang web của tờ Nhân dân Nhật báo cho thấy cây cầu mới được xây dựng một phần, phần giữa vẫn chưa hoàn thành, với hai tháp giàn giáo khổng lồ cùng một số cần cẩu.

Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành.

Trước đó, vào tháng 12/2024, 13 người mất tích trong vụ sập hầm tại một công trường xây dựng tuyến đường sắt ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc. Khi đó, không có báo cáo về người sống sót.

