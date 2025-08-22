Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Hiện trường đứt dây cáp cầu đang xây ở Trung Quốc, 7 người thiệt mạng

Một dây cáp của cây cầu đang xây dựng bị đứt ở Trung Quốc, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.

An An (Theo THX, CNA)

Tân Hoa Xã đưa tin, một dây cáp của cây cầu đang được xây dựng trên đoạn Thanh Hải của tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải đã bị đứt vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22/8.

Tờ People's Daily cho biết 15 công nhân và một quản lý dự án đang có mặt tại công trường trên cây cầu bắc qua sông Hoàng Hà này khi tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 9 người khác vẫn mất tích.

cau2.png
Hiện trường vụ tai nạn ở cây cầu đang được xây dựng trên đoạn Thanh Hải sáng 22/8. Ảnh: THX.

Những hình ảnh được công bố trên trang web của tờ Nhân dân Nhật báo cho thấy cây cầu mới được xây dựng một phần, phần giữa vẫn chưa hoàn thành, với hai tháp giàn giáo khổng lồ cùng một số cần cẩu.

cau1.png
Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành.

Trước đó, vào tháng 12/2024, 13 người mất tích trong vụ sập hầm tại một công trường xây dựng tuyến đường sắt ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc. Khi đó, không có báo cáo về người sống sót.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một sự cố cầu treo ở Trung Quốc

Nguồn video: Xinhua News
#tai nạn xây dựng Trung Quốc #đứt dây cáp cầu đang xây #xây dựng cầu Thanh Hải #tai nạn công trường Trung Quốc #đứt cáp xây dựng cầu sắt #trung quốc

Bài liên quan

Thế giới

Dây cáp cầu treo bị đứt ở Trung Quốc, hàng chục người thương vong

5 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong sự cố cầu treo tại một danh lam thắng cảnh ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc.

>>> Mời độc giả xem video về sự cố cầu treo ở Trung Quốc

Nguồn video: Xinhua News
Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường kinh hoàng vụ sập cầu bắc qua sông ở Ấn Độ

Vụ sập cầu bắc qua sông ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 9 người tử vong và 6 người bị thương.

ando1.png
Theo Times Of India, một phần cây cầu Gambhira bắc qua sông Mahisagar bị sập ở Vadodara, bang Gujarat, vào sáng 9/7. Ảnh: IT.
ando2.png
Nghị sĩ Anand Mitesh Patel cho biết 3 thi thể được tìm thấy và một số người đã được giải cứu. Ảnh: IT.
Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường vụ sập cầu ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Một cây cầu sắt bắc qua sông ở Ấn Độ đã bị sập khiến hàng chục người thương vong.

sap1.png
Theo PTI, cầu sắt bắc qua sông Indrayani đã bị sập vào khoảng 15h30 chiều 15/6 tại Kundamala, Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ. Ảnh: PTI.
sap2.png
"Theo thông tin sơ bộ, cây cầu đã cũ và rỉ sét. Nhiều du khách đang đứng trên cầu khi nó sụp đổ”, Ajit Pawar, một quan chức của bang Maharashtra, cho biết. Ảnh: PTI.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới